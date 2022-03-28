إذا كنت تخطط لأخذ قرض .... أسرع قبل هذا التاريخ

المصدر: أمل المنشاوي - أبو ظبي

رغم أن المصرف المركزي في الإمارات قرر رفع الفائدة الرئيسية بواقع 25 نقطة أساس أي ما يعادل ربع في المئة بالتزامن مع خطوة مماثلة قام بها بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تاريخ 16 مارس الجاري نظرا لسياسة ربط الدرهم بالدولار، إلا أن البنوك المحلية لم

تقوم برفع أسعار التمويلات المختلفة حتى الأن كما كان متوقعا.

وأبلغ الخبير المصرفي عامر سالم " الإمارات اليوم " قائلا " إن البنوك تراقب وضع الطلب في السوق ومدى تحمله لرفع الفائدة في الظروف الحالية لذا أبقت على مستويات الفائدة وهامش الأرباح كما هو حتى الأن دون تغيير." متوقعا " ألا يتم زيادة النسبة التي

رفعها المركزي حتى الربع الثالث من العام الجاري."

لذا إذا كان لديك خطط لشراء مسكن أو الحصول على قرض شخصي أو تمويل سيارة أو أخذ بطاقة ائتمان يفضل أن تبادر بالتقدم إلى البنك الذي تتعامل معه خلال الثلاث شهور المقبلة وتحديدا قبل بداية الربع الثالث من العام الجاري لتتمكن من الاستفادة من

الأسعار الحالية لاسيما أن هناك رفع متوقع للفائدة حتى 5 مرات متتالية وفقا لاقتصاديين من قبل الاحتياطي الفيدرالي وذلك للسيطرة على التضخم

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