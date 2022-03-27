اطلاق مشروع "بن غاطي كريك" السكني في دبي بقيمة 400 مليون درهم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

سلمت شركة بن غاطي للتطوير العقاري، مشروع "بن غاطي أفينيو" السكني في منطقة الجداف بمدينة دبي الطبية في إمارة دبي، والذي يعتبر من أفضل المناطق العقارية في دبي في عام 2022، من حيث الطلب والإقبال على الوحدات العقارية. جاء ذلك خلال احتفالية كبري عقدتها الشركة بفندق ماريوت الجداف في دبي أخيرا.

وأطلقت الشركة مشروعا جديدا تحت اسم "بن غاطي كريك" في منطقة الجداف بتكلفة 400 مليون درهم، والذي يعتبر باكورة مشاريع الشركة التي تطلقها خلال العام الحالي، حيث تسعى الشركة إلى الاستفادة من الزخم الكبير الذي شهده القطاع العقاري بفضل استضافة فعاليات معرض "إكسبو دبي 2020" والخدمات المتنوعة التي تقدمها الإمارة، والأمن والاستقرار، وتصدر دبي لقائمة أكثر المدن أماناً على الصعيد العالمي، والإقبال المتواصل للمستثمرين من مختلف دول العالم، وارتفاع الطلب على العقارات السكنية التي تتميز بموقعها المناسب، مساحاتها المتعددة، وأسعارها التنافسية.

وبهذه المناسبة، قال محمد بن غاطي، الرئيس التنفيذي لشركة بن غاطي للتطوير العقاري: "يسعدنا الإعلان عن تسليم أحدث مشاريعنا العقارية في دبي حيث كان مقرراً الانتهاء منه وتسليمه في أواخر عام 2022، ولكن نظراً لنسب الإنجاز المحققة على أرض الواقع تقرر تسليمه هذا الشهر".

وأضاف: "يعتبر التسليم المبكر إنجازاً إضافياً يحسب لصالح الشركة وقدرتها على التنفيذ والتزامها بمواعيد التسليم المحددة، ويأتي تعزيزاً لسمعة بن غاطي كمطوّر عقاري، والذي أنجز أكثر من 40 مشروعاً بقيمة استثمارات تزيد على 3.5 مليارات درهم.. واليوم حظي بلقب أسرع مطور عقاري تسليما للمشاريع" في الوسط العقاري.

وأشار إلى أنه منَ المُتعارف عليه في عالم العقارات أن المطور الذي يقوم بتسليم المشروع في الموعد المُحدّد له يعزز من ثقة العملاء في قدرات الشركة ويزيد الرغبة في الاستثمار في عقاراتها.

وكشف الرئيس التنفيذي لشركة بن غاطي للتطوير العقاري، أن مشروع "بن غاطي كريك" الذي يتكون من أكثر من 400 وحدة سكنية ويتضمن نظام "سمارت هوم أوتوميشن" في الشقق الذكية بالإضافة إلى موقع المشروع في منطقة الجداف الذي يبعد دقيقتين ونصف من برج خليفة ودقيقة ونصف من دبي مول.

ولفت محمد بن غاطي، إلى القطاع العقاري في دبي يثير شهية المستثمرين في الوقت الراهن مع تحسن عوامل السوق الداعمة للشراء ما زاد الطلب على عقارات الإمارة خلال الفترة الأخيرة محلياً وخارجياً، في ظل جاذبية القطاع، واعتباره أحد الملاذات الآمنة في خضم التوترات الجيوسياسية.

وأكد أنه "تاريخياً بعد كل أزمة، الطلب يزيد على القطاع العقاري، في ظل البحث عن الملاذ الآمن، لأن العقار يتميز بانخفاض الكلفة التشغيلية عكس المشروعات الأخرى".

ويعد "بن غاطي كريك" مشروع سكني فخم يتكون البرج في مجمله 21 طابقاً سكنياً، ويتميز بألوان متلألئة وتصميمات معمارية رمزية. ويوفّر المشروع مجموعة من الشقق الفاخرة المكونة من غرفة نوم وغرفتين وثلاث غرف نوم وصالة، ويتجهز بمرافق عصرية ووسائل راحة متطورة إلى جانب منصة ترفيهية تتيح للسكان مساحات لركن السيارات لهم.

وبفضل موقعه المركزي في منطقة الجداف، فإن السكان يمكن لهم التمتع باتصال خالي من متاعب مرورية بالعديد من الوجهات السياحية الرئيسية المتوفرة في دبي، وذلك عبر شارع الخيل، وشبكات الطرق الرئيسية الأخرى وغيرها من خدمات النقل العام وما إلى ذلك.

علاوة عن ذلك، فإن المشروع يعتبر جزءاً من مجتمع سكني مثالي للعائلات، حيث ينصب التركيز على تقديم مفهوم جديد للمعيشة لسكان دبي، وذلك يتحقق أنه يحتضن كل شيء يلبّي جميع متطلبات السكان، من مؤسسات تعليمية، ومراكز تجارية، ومدارس، ومستشفيات، وعيادات طبية، وأماكن لتناول الطعام وغيرها من المرافق اللازمة في العصر الحديث.

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