سوق العقارات الإماراتي يعزز موقعه على خارطة الوجهات العقارية في العالم

المصدر: دبي - وام

أشاد المشاركون في معرض العقارات الدولي 2022 الذي اختتم اليوم بمركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض.. بالتنظيم وبالمبيعات التي حققها والمحاور التي طروحها.

حضر المعرض مجموعة من كبار المستثمرين العالمين من أصحاب الملاءات المالية من مختلف الدول في أوروبا وأمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية وآسيا وأفريقيا، وهو ما مثّل إضافة نوعية لزوار المعرض العالمي وعزز المبيعات العقارية لمختلف الشركات العقارية المشاركة في المعرض.

واستقطب المعرض آلاف الزوار الذين أتوا من كل انحاء الإمارات ودول المنطقة لشراء الوحدات العقارية لا سيما أن المعرض يتيح بيع وشراء العقارات بالتجزئة كما شهد المعرض إقبالاً محلياً وعربياً وعالمياَ كبيراً من الزوار في وقت يعزز سوق العقارات الإماراتي موقعه على خارطة الوجهات العقارية في العالم.

وشهد المعرض توقيع شراكات استراتيجية جديدة واستثمارات ملتزمة في بعض المشاريع العقارية الكبرى في دولة الإمارات فيما تعكس النتائج الإيجابية للمعرض الثقة الواضحة في نمو وتقدم لقطاع العقارات المزدهر في الإمارات.

وخلال اليوم الثالث والأخير للمعرض، انضم المشاركون إلى العديد من الأنشطة المهمة والتي تضمنت توقيع شراكات عالمية ومذكرات تفاهم بين الاتحاد الدولي للعقارات والعديد من الشركات.

واختتم اليوم الأخير من المعرض باجتماع ناقش العديد من القضايا مثل "سوق العقارات ما بعد عالم كوفيد من منظور إقليمي.

وتناول المتحدثون في الحلقة النقاشية التغييرات المختلفة التي طرأت على نشاط الأعمال في فترة ما بعد كوفيد، وكيف يمكن أن تساعد هذه التغييرات في عودة القطاع إلى الانتعاش من جديد.

وقال حارس شيخ، الرئيس التنفيذي لشركة "جاينت بيلدرز" من باكستان: "حضرنا إلى معرض العقارات الدولي لأننا نعلم أنه حدث عالمي ومشاركين من مختلف أنحاء العالم وأردنا أن نستغل هذه المنصة لعرض فرصنا الاستثمارية، ومعرفة المستجدات في سوق العقارات الإماراتي والاقليمي".

وأكد مانوال تشين، مستشار في شركة "ري - ماكس كوليكشن" من البرتغال.. أهمية مثل هذه الملتقيات عقب التعافي من الجائحة، قائلا: " أتينا لتمثيل البرتغال ومقابلة المستثمرين والشركاء الآخرين في القطاع لزيادة الوعي بثقافة دولتنا الغنية، ووأسلوب الحياة فيها وظللنا نعمل مع دبي منذ وقت طويل والآن أصبحنا ملمين بكافة احتياجات عملاء قطاع العقارات هنا".

وقال فيكرانت باتيل، رئيس المبيعات في "شري فيكاتيش بيلدكون": "هدفنا هو القاء الضوء على شركتنا من خلال معرض العقارات الدولي والذي كان منصة ممتازة لمقابلة المستثمرين من جميع أنحاء العالم وقد ساعدنا تواجدنا في المعرض في استكشاف الفرص الاستثمارية ومعرفة آخر المستجدات في القطاع العقاري".

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