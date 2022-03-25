«أمانات» تقر توزيع 150 مليون درهم أرباحاً نقدية عن 2021

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أعلنت «شركة أمانات القابضة»، العاملة في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم بدول مجلس التعاون الخليجي، عن عقد الشركة اجتماع الجمعية العامة السنوي عن بعد، للسنة المالية المنتهية في 2021.



أعلى أرباح

وأفادت الشركة في بيان لها بأن المساهمين وافقوا خلال الاجتماع على جميع القرارات، بما في ذلك البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، وتوصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية قدرها 6 فلوس للسهم عن السنة المنتهية في ديسمبر 2021.

وكشفت الشركة أنها ستوزع أعلى أرباح نقدية في تاريخ «أمانات» بقيمة 150 مليون درهم للسنة المالية 2021.



صافي الربح

وأفادت الشركة بأنها حققت صافي ربح بلغ 280,8 مليون درهم، بزيادة بلغت 28 ضعفاً مقارنة بعام 2020، لتحقق أعلى مستوى ربحية منذ تأسيسها، لافتة إلى أن النمو جاء مدعوماً بتقدم ملحوظ على صعيد استراتيجية الشركة التي تهدف إلى تعظيم القيمة من استثماراتها على المدى البعيد في منصات التعليم والرعاية الصحية.



الرعاية الصحية

وحققت منصة الرعاية الصحية أرباحاً بمبلغ 40.6 مليون درهم في عام 2021 مقارنة بخسائر قدرت بمبلغ 49.5 مليون درهم في 2020.

وبلغ معدل نمو الدخل السنوي من محفظة استثمارات أمانات بقطاع التعليم نسبة 4%، لتسجل 98,4 مليون درهم خلال عام 2021، مدعوماً بالارتفاع الملحوظ بعدد الطلبة المقيدين ونمو حصة الاستثمارات السوقية.



عام تحولي

وقال رئيس مجلس إدارة «أمانات»، حمد الشامسي: «اختتمنا بنجاح عاماً تحولياً في تاريخ (أمانات)، إذ سجلنا أعلى نسبة عائدات لمساهمينا. نحن نواصل السعي بقوة نحو تأسيس استدامة في القيمة، لتعزيز النمو في إجمالي عائدات المساهمين، سواءً من خلال توظيف رأس المال في استثمارات جديدة، أو من خلال تنمية استثماراتنا الحالية في أعمال قابلة للنمو وذات مردود قوي في المستقبل».



نتائج قوية

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـ«أمانات»، الدكتور محمد حماده: «ندخل عام 2022 بثقة متجددة مبنية على النتائج القوية التي حققناها على مدار العام 2021، وتحصلت هذه النتائج من خلال الشراكة في الرؤية مع مجلس الإدارة، وثقة المساهمين في إستراتيجيتنا».

ولفت إلى أن التحول الملحوظ لـ«أمانات» لم يقتصر على الأرقام فقط، بل شمل هيكلة المنصات الإستثمارية، وتنمية فريق العمل، واستشراف هوية «أمانات» الجديدة التي تعكس روح الفريق ورؤيته للمستقبل.

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