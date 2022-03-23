«مركز الأعمال الذكي» يوفر خدمات ذات قيمة مضافة لقطاع الأعمال بدبي

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

افتتحت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، و«دو»، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، أمس رسمياً، «مركز الأعمال الذكي»، لتقديم خدمات ذات قيمة مضافة، تسهيلاً لمزاولة الأعمال، وتعزيزاً لرضا وسعادة الجمهور بمختلف شرائحه، ويأتي ذلك في إطار حرص الطرفين على تنفيذ مبادرات الحكومة الرشيدة في مجال تطوير خطوات التحول الرقمي، وإطلاق مبادرات ذكية، تسهم في تعزيز تنافسية واستدامة قطاعات الأعمال بإمارة دبي، بالإضافة إلى تعزيز مكانة دبي، باعتبارها المنصة المثالية للتوسع واستدامة الشركات الإقليمية والعالمية.

ويمكن للمتعاملين، من خلال مركز الأعمال الذكي، الحصول على مجموعة متنوعة من خدمات وحلول الاتصال من «دو»، مصممة خصيصاً لتمكين المستثمرين من إطلاق شركاتهم بشكل فوري، ومتابعة طموحاتهم من خلال بوابة رقمية شاملة ذات واجهة استخدام سلسة، لمساعدتهم على إطلاق مشاريعهم بسهولة، وتحقيق نجاحات مستدامة. وسيوفر مركز الأعمال الذكي أيضاً شاشات للخدمات الذاتية، وشاشات تفاعلية، وغرفة للإبداع والابتكار والبرامج التدريبية وورش العمل.

وقال المدير التنفيذي لقطاع التسجيل والترخيص التجاري بالإنابة، محمد حسن الشحي: «تأتي شراكتنا مع (دو) في إطار الجهود المبذولة لتعزيز التميز في تقديم الخدمات، وإطلاق المبادرات الذكية التي ستسهم في رفع تنافسية واستدامة الأعمال بإمارة دبي، ومستوى ثقة المستثمرين ورجال الأعمال، بالإضافة إلى تعزيز الإبداع والابتكار في استخدام وتوفير أحدث تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتاحة في مجال خدمة وإسعاد المتعاملين. ونظراً لأن قطاع الاتصالات يشكل ركيزة أساسية في دعم التقدم الاقتصادي، سيسهم (مركز الأعمال الذكي)، في توفير حلول وخدمات اتصال متقدمة، تتناسب مع متطلبات الشركات واحتياجاتها في عالم الأعمال».

من جانبه، قال مدير إدارة تنفيذي - العلاقات الحكومية في «دو»، أحمد بورحيمة: «يسرنا التعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، لإطلاق هذه المبادرة المميزة، التي تجسّد هدفنا المشترك في تقديم الدعم للشركات والمؤسسات عبر مختلف قطاعات الأعمال، بما يتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة، لتبقى دبي في طليعة الوجهات المفضلة لتأسيس ومزاولة الأعمال إقليمياً وعالمياً. ويتمثل هدفنا الرئيس من المساهمة في مبادرة (مركز الأعمال الذكي) في رفد الشركات بمختلف أحجامها، بخدمات وحلول اتصال ذكية مصممة خصيصاً لمساعدتها على تعزيز نمو أعمالها، وتمكينها من مواكبة متطلبات المستقبل الرقمي. ونؤكد في (دو) التزامنا تفعيل التعاون والشراكة مع الجهات الحكومية لتحقيق أهداف وتطلعات إمارة دبي ودولة الإمارات خلال السنوات المقبلة».

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