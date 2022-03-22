عمومية سوق دبي المالي تقر توزيع أرباح نقدية بقيمة 240 مليون درهم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أقرت الجمعية العمومية لشركة سوق دبي المالي، في اجتماعها اليوم الثلاثاء الموافق 22 مارس 2022 برئاسة هلال المري، رئيس مجلس الإدارة، ميزانية الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021. وصادق المساهمون على كل من تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 وتقرير مدقق الحسابات الخارجي، وتقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية.

وتمت الموافقة خلال الاجتماع، الذي عُقِد عبر وسائل الاتصال الالكتروني، على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 3% من رأس المال وبما يعادل 240 مليون درهم.

كما تم خلال الاجتماع تعيين شركة برايس ووترهاوس كوبرز كمدقق الحسابات الخارجي عن السنة المالية 2022 وتحديد أتعابها، وكذلك إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدقق الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.

ووافق مساهمو الشركة على قرارات خاصة تشمل المصادقة على الصفقات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة خلال العام 2021، علاوة على الموافقة على إبرام صفقات مع أطراف ذات علاقة للعام 2022، شريطة ألا تزيد تلك الصفقات عن 30% من رأسمال الشركة، وعلى أن يتم عرض تلك الصفقات على الجمعية العمومية القادمة للمصادقة عليها.

ووافق المساهمون أيضاً على بيع أسهم الخزينة والبالغ عددها 4,236,831 سهم، والتي سبق وتم تخصيصها للشركة عند الطرح العام لصالح برنامج خيارات الأسهم للموظفين، وتفويض مجلس الإدارة في تنفيذ هذا القرار.

وأقر المساهمون تعيين أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للعام 2022. وقد تم حساب زكاة الأسهم للعام 2021 وفقاً لطريقة صافي الموجودات الزكوية بواقع 8.96 درهم لكل ألف سهم، ودعت الهيئة ملاك الأسهم بغرض الاقتناء إلى إخراج الزكاة المستحقة عن ملكياتهم وفقا لذلك. كما قامت الهيئة بحصر الدخل غير المتوافق مع الشريعة الاسلامية ضمن عمليات الشركة والشركات التابعة خلال عامي 2020 و2021، حيث وصل إجمالي هذا الدخل إلى 47.7 مليون درهم، أو ما يعادل 5.97 درهم لكل ألف سهم.

وتجدر الإشارة إلى أن صافي الربح الموحد لشركة سوق دبي المالي "ش. م. ع." للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر من العام 2021 بلغ 99.1 مليون درهم مقابل 142.6 مليون درهم في العام 2020. ووصل إجمالي الإيرادات الموحدة إلى 298.1 مليون درهم مقابل 351.8 مليون درهم.

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