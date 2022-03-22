عمومية «تبريد» تُقرّ توزيع أرباح نقدية و«أسهم منحة» على المساهمين

المصدر: أبوظبي ــ الإمارات اليوم

صادق مساهمو الشركة الوطنية للتبريد المركزي «تبريد»، على قرار توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن العام المالي المنتهي في تاريخ 31 ديسمبر 2021، بقيمة 6 فلوس للسهم الواحد، إضافة إلى إصدار «أسهم منحة» بواقع سهم واحد لكل 40 سهماً مملوكاً، بما يعادل 12 فلساً للسهم.

وتعتبر هذه التوزيعات الأعلى على الاطلاق، وبزيادة عن العام الماضي، ما يعكس حجم نمو أعمال الشركة، وذلك مع الاحتفاظ برأس المال اللازم لتنمية استثماراتها.

وأفاد بيان عن الشركة، بأنه تمت المصادقة على قرار توزيع الأرباح في اجتماع الجمعية العمومية السنوي المنعقد في 21 مارس 2022، والذي ترأسه رئيس مجلس الإدارة، خالد عبد الله القبيسي، بحضور عدد من أعضاء المجلس، والمساهمين، وفريق الإدارة التنفيذية للشركة.

وقال القبيسي، إن «تبريد» حققت إنجازات متميزة للغاية في العام 2021؛ حيث شهدنا تفوقاً في الأداء على مختلف محاور تطوير خطط النمو المستدام للمدى البعيد.



وأضاف: «مع نمو أعمالنا وتوسعاتنا المستمرة، فضلاً عن عمليات الاستحواذ التي قمنا بها، فقد تعززت خططنا الاستراتيجية، وحققنا الكفاءة في التشغيل والتميُّز في خدمة المتعاملين والموظفين، مع التركيز على جعل التمويل الأخضر إطاراً شاملاً لمشروعات البنية التحتية المستدامة الحالية والمستقبلية في المنطقة».



وأَضاف: «أسهم تركيزنا الثابت على التميٌّز التشغيلي في أعمالنا بتعزيز مرونة الشركة ومصداقيتها، وفسح المجال لتحقيق القيمة في جميع نطاقات أعمالنا، في وقت جاء فيه استحواذنا على (محطة الماريه) بقدرة تبريد 80 ألف طن، وشراكتنا الاستراتيجية مع مؤسسة التمويل الدولية، التابعة لمجموعة البنك الدولي، ليؤكد حرصنا على تعزيز الشراكات، والسعي لتحقيق النمو في دولة الإمارات والأسواق الدولية الرئيسية».



وتابع: «نطمح إلى مواصلة الاستثمار في أعمالنا واغتنام الفرص الاقتصادية المهمة، التي تنسجم مع توجهاتنا الهادفة لبناء مستقبل مستدام للجميع».



بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة «تبريد»، خالد عبدالله المرزوقي، إن إيرادات المجموعة خلال عام 2021 سجلت ارتفاعاً بنسبة 12% محققةً 1.95 مليار درهم، كما ارتفعت إيرادات المياه المبردة بنسبة 12% محققةً 1.88 مليار درهم.

وأضاف: «أضافت الشركة 40,495 طناً من خدمات التبريد لمتعاملين جدد»، مؤكداً أن نتائج العام 2022 بدأت تؤتي ثمارها ليكون عاماً آخر مكللاً بالنجاحات والانجازات.

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