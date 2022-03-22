4 مناطق لشراء فيلا في عجمان بأقل من 950 ألف درهم

المصدر: مدحت السويفي ■ عجمان

أفاد تقرير لموقع «بيوت دوت كوم»، المتخصص في الخدمات العقارية، بأن الأسعار المنخفضة تجذب العديد من المستثمرين إلى سوق العقارات في عجمان، مستنداً في ذلك إلى نتائج البحث عن العقارات على الموقع.وأشار التقرير، الذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، إلى أن أفضل المناطق في عجمان لشراء الفلل المكونة من ثلاث غرف نوم، بسعر أقل من 950 ألف درهم، هي: «الزاهية»، و«الياسمين»، و«الحليو»، ثم «الروضة»، والمناطق الأربع مرتبة حسب عملية البحث على الموقع.

وأظهر التقرير، أن إمارة عجمان تحتضن مناطق مثالية للسكن بأسعار معقولة.

وحازت منطقة الزاهية المركز الأول في عمليات البحث عن فلل ثلاث غرف للبيع في عجمان بأقل من 950 ألف درهم، بنسبة وصلت إلى 56.79%، في حين نالت منطقة الياسمين المركز الثاني بنسبة بحث 21.23%، أما المركز الثالث فقد كان من نصيب منطقة الحليو بنسبة 11.78%، وأخيراً منطقة الروضة بنسبة بحث 10.20%.

وذكر التقرير أن منطقة الزاهية تُعد من المناطق السكنية المتطورة، والكائنة على مقربة من شارعي الشيخ محمد بن زايد والإمارات، ما يسهّل الوصول إلى مختلف المعالم الرئيسة في الإمارة. وتشتمل هذه المنطقة على كل من الفلل والأراضي السكنية المناسبة للاستثمار، كما تتميز بالهدوء والأمان، نظراً لبعدها عن المناطق الرئيسة في الإمارة، وقربها من المنطقة الصناعية. ويبلغ متوسط سعر شراء فلل ثلاث غرف في الزاهية 904 آلاف درهم.

وتابع التقرير: «تُعد (الياسمين) من أفضل مناطق شراء فلل ثلاث غرف في عجمان». وتبعد «الياسمين» دقائق قليلة عن شارعي الشيخ محمد بن زايد والشيخ مكتوم بن راشد وحدائق عجمان، وتقع بالقرب من حدود الشارقة، ما يجعلها منطقة مناسبة للذين يتنقلون بين الإمارات باستمرار. وتقع أيضاً بالقرب من العديد من المجمعات والمناطق السكنية، مثل الحليو والعامرة والمنتزي 2 وبساتين الزبير، وتضم العديد من المرافق الضرورية، مثل المدارس ومحال السوبر ماركت والمراكز الطبية، الأمر الذي يجعلها مثالية للعائلات التي تبحث عن فلل في عجمان للبيع.

ويبلغ متوسط أسعار شراء فلل ثلاث غرف في «الياسمين» 916 ألف درهم. وأشار التقرير إلى أن منطقة «الحليو» تتضمن العديد من خيارات فلل ثلاث غرف للبيع، وهي منطقة سكنية عائلية، تضم فللاً للبيع في عجمان بأسعار معقولة، وتقع على مقربة من حدود عجمان والشارقة، وتضم ثلاثة مجمعات فرعية وهي (الحليو 1، والحليو 2 ، والحليو داون تاون).

وتوفر المنطقة مختلف المرافق والخدمات الأساسية، ما يجعلها واحدة من أكثر المناطق السكنية طلباً في عجمان، من قِبل الأفراد والمستثمرين، كما أنها تبرز ضمن الخيارات الأولى عند البحث عن مناطق مميزة توفر فللاً للبيع بعجمان، نظراً لأجوائها الهادئة، وأسعار عقاراتها الفاخرة، فضلاً عن موقعها الاستراتيجي الذي يربطها بمناطق الإمارات الأخرى عبر شارع الشيخ مكتوم بن راشد.

وتتوافر فلل عدة للبيع في «الحليو» بمساحات وأسعار مختلفة، فعلى سبيل المثال يبلغ متوسط أسعار شراء فلل ثلاث غرف في «الحليو» 862 ألف درهم.

ورصد التقرير أن منطقة الروضة تأتي ضمن قائمة أفضل مناطق لشراء فلل ثلاث غرف في عجمان بأقل من 950 ألف درهم، وهي تقع على أطراف عجمان، وعلى مقربة من حدود إمارة الشارقة.

ويبلغ متوسط أسعار شراء فلل ثلاث غرف في الروضة 941 ألف درهم.

• 916 ألف درهم متوسط سعر شراء فيلا من 3 غرف نوم في «الياسمين».

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