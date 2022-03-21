«8 بوليفارد ووك».. مبنى شاهق بنمط حياة فاخرة

المصدر: إعداد: مدحت السويفي

يعد «8 بوليفارد ووك»، الواقع في «داون تاون دبي»، من أشهر المباني السكنية شاهقة الارتفاع، والمؤلفة من 36 طابقاً.

تم تطوير البرج من قِبل «شركة إعمار للتطوير العقاري» في عام 2008، ويضم شققاً من فئة: استوديو، وغرفة، وغرفتين وصالة.

يطبّق البرج جميع معايير نمط الحياة الفاخرة، ويوفر مرافق وخدمات عصرية، مثل خدمات الأمن وردهة استقبال، وخدمات صيانة ومواقف سيارات منظمة، إضافة إلى مسابح منفصلة للكبار والأطفال، وصالة للياقة البدينة مشتركة، ومنطقة شواء، وجاكوزي، ومركز وحضانة أطفال.

يتميز المبنى بموقع استراتيجي في منطقة «داون تاون دبي».

وتتراوح أسعار بيع الاستوديو بين 730 و800 ألف درهم، وشقة غرفة وصالة بين 900 ألف درهم و1.54 مليون درهم، والمكونة من غرفتين بين 1.32 و2.6 مليون درهم.

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