اتفاقية تتيح لشركات «الشارقة لخدمات المستثمرين» الوصول إلى منصة «المشرق»

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

عقد بنك المشرق، شراكة استراتيجية مع مركز الشارقة لخدمات المستثمرين «سعيد»، وهو أول مركز في الشارقة يقدم مجموعة متكاملة من الحلول والخدمات الحكومية، ويتيح تنفيذ معاملات تأسيس الشركات خلال وقت لا يتجاوز 60 دقيقة.



منصة «نيو بيزنس»

وفي إطار هذه الشراكة، ستحظى الشركات المسجلة لدى «سعيد»، والتي تعمل تحت مظلة مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة)، بإمكانية الوصول إلى مجموعة متنوعة من الخدمات المصرفية من خلال منصة بنك المشرق: «نيو بيزنس» (NEOBiz) الخاصة بالخدمات المصرفية الرقمية للأعمال.



كما ستكون «NEOBiz» بموجب مذكرة التفاهم هذه، المنصة الحصرية التي تقدم الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، مع أولوية الوصول إلى الخدمات المصرفية، فضلًا عن خدمات فتح الحسابات بشكل فوري، وتوفير مدير علاقات من المشرق.

وسيستفيد متعاملو مركز (سعيد) أيضاً من مجموعة خدمات أخرى ذات قيمة مضافة، وبأسعار مخفضّة، مثل خدمات المحاسبة، والبنية التحتية السحابية، والأدوات الرقمية ومجموعة من حلول نقاط البيع المتنقلة، وبوابات الدفع، وبرمجيات دعم منظومة الشركات الصغيرة والمتوسطة وسلاسل القيمة.



محفظة الخدمات

وقال مدير مركز الشارقة لخدمات المستثمرين، مروان العجلة، إن مذكرة التفاهم الجديدة مع بنك المشرق تتماشى مع أهداف المركز المتمثلة في توسيع محفظة الخدمات المتكاملة والمبسطة للمستثمرين من ذوي النمو المرتفع، والشركات الصغيرة والمتوسطة، ورواد الأعمال في الشارقة، ومساعدتهم على تأسيس أعمالهم بأقصى قدر من الكفاءة، والمساهمة بتعزيز نموهم وتوسعهم.

وأضاف: «سيتيح هذا التعاون، للمستثمرين، الوصول إلى قنوات رقمية آمنة لتلبية مختلف الاحتياجات المصرفية لأعمالهم. كما سيمكننا هذا التعاون من توسيع خدماتنا إلى 60 ألف شركة صغيرة ومتوسطة تعمل حالياً في الشارقة، ما يسهم في نمو ناتجنا المحلي الإجمالي، والذي يبلغ نحو 133 مليار درهم. وستدعم الخدمات المالية التي نقدمها للشركات الناشئة ورواد الأعمال، الجيل التالي من الشركات، كما ستسهم في تعزيز جاذبية إمارة الشارقة للأعمال».



حلول مصرفية

من جانبه، قال رئيس الخدمات المصرفية للشركات ومنصة NEOBiz في بنك المشرق، فيكاس ثابار: «نهدف من خلال هذا التعاون إلى تعزيز بيئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات في إمارة الشارقة، من خلال توفير محفظة قوية من الحلول المصرفية والمالية».

وتابع: «نحن واثقون بأن (المشرق) قادر على لعب دور مهم لتحفيز نمو الأعمال، وتعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية لإمارة الشارقة من خلال دعم الشركات بمجموعة فريدة من الخدمات المالية، لتلبية متطلباتها المصرفية، ومساعدتها للانتقال إلى المرحلة التالية من رحلة نموها».

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