«حديد الإمارات» توسع أسواق صادراتها إلى 56 دولة

المصدر: أبوظبي ــ الإمارات اليوم

أعلنت شركة حديد الإمارات، التابعة لـ«مجموعة أركان»، عن تسجيلها زيادة بنحو 50% مقارنة بالعامين الماضيين، في عدد الأسواق التي تصدر إليها منتجاتها عالية الجودة في أوروبا، والأميركتين، وآسيا، والشرق الأوسط، وشمال إفريقيا.



توسيع الأسواق

وأفادت في بيان لها بأن توسيع أسواق صادراتها إلى 56 دولة في عام 2021 مقارنة بـ 38 دولة في عام 2019، يعد جزءاً من استراتيجية الشركة لتنويع مصادر إيراداتها، من خلال قنوات تسويقها المتنوعة، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية في إطار دعمها للهوية الصناعية الموحدة «اصنع في الإمارات» الرامية إلى تشجيع الإنتاج والتصنيع، ودعم المنتج الوطني.

ووفقاً للبيان، فقد مثلت أسواق التصدير نحو 45% من إجمالي مبيعات «حديد الإمارات» في عام 2021، بينما تم بيع باقي المبيعات داخل الأسواق المحلية في دولة الإمارات، والتي حافظت الشركة على مكانتها بها بحصة سوقية تبلغ 60%.



3.5 ملايين طن

وتنتج «حديد الإمارات» 3.5 ملايين طن سنوياً من منتجات حديد التسليح، ولفائف أسلاك الحديد، والمقاطع الإنشائية، والألواح الارتكازية، بما يكفي لتلبية احتياجات الأسواق المحلية، والإسهام في التنمية الصناعية المستدامة في الدولة، وتنويع بنية اقتصادها من خلال تعزيز صادراتها إلى العالم.

وأكدت الشركة أن جهودها تنسجم مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مشروع 300 مليار»، الهادفة إلى زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي في الدولة من 133 مليار درهم إلى 300 مليار درهم بحلول عام 2031.



استراتيجية النمو

وقال الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة أركان» والرئيس التنفيذي لشركة حديد الإمارات، المهندس سعيد غمران الرميثي، إن توسيع نطاق صادرات الشركة للأسواق العالمية، يعد أحد ركائز استراتيجية النمو لدى «حديد الإمارات».

وأضاف: «نسعى إلى تلبية الاحتياجات المتغيرة لمتعاملي الصلب في جميع أنحاء العالم، من خلال توفير منتجات عالية الجودة ومتينة، ومخصصة في ظل التغيرات المستمرة في سلاسل التوريد العالمية»، لافتاً إلى أن مصانع الإنتاج ذات الانبعاثات الكربونية المنخفضة للغاية، تعد واحدة من المزايا الرئيسية التي مكنت «حديد الإمارات» من توسيع أسواقها بنجاح.

وتابع: «نفخر في (حديد الإمارات) بتقديم مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات والحلول الهندسية المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات القطاعات والصناعات المتنوعة، بما في ذلك الإنشاءات والنقل والطاقة».



«حديد الإمارات»

يشار إلى أن «شركة حديد الإمارات» أكبر منتج للمقاطع الإنشائية الثقيلة والضخمة والمنتج الوحيد للألواح الارتكازية المدرفلة على الساخن في المنطقة؛ وهي رابع مصنّع للصلب على مستوى العالم يتم اعتماده من الجمعية الأميركية للمهندسين الميكانيكيين لإنتاج حديد التسليح المخصص للمنشآت النووية. والشركة عضو في «ميثاق الاستدامة» و«برنامج العمل المناخي» التابعين لـ«الاتحاد العالمي للصلب».

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