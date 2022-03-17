«دناتا» شريكاً تسويقياً لمنتجعات «صن ريزورتس» في موريشيوس

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت «خدمات دناتا للتمثيل»، التي تتخذ من دبي مقراً رئيساً لها، وتُعد جزءاً من «مجموعة دناتا للسفريات»، عن إبرام اتفاقية شراكة حصرية لتمثيل مجموعة «صن ريزورتس» للمنتجعات في موريشيوس، بهدف تلبية الطلب المُتزايد على السفر إلى موريشيوس من جانب المُسافرين من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وبموجب الاتفاقية ستصبح «خدمات دناتا للتمثيل» الشريك التسويقي لمنتجعات «صن ريزورتس» عبر دول مجلس التعاون الخليجي، وستزوّد المُسافرين بخدمات عامة ومُفصلة حسب الطلب، بالتزامن مع إعادة موريشيوس فتح أبوابها أمام السياحة بصورة كاملة، وتصاعد أعداد السياح الخليجيين المتجهين إليها. وتشمل محفظة مجموعة «صن ريزورتس» أربعة مُنتجعات، هي: «لا بيروج»، «شوجار بيتش»، «أمبر»، و«لونج بيتش»، كما تمتلك المجموعة الجزيرة الترفيهية «إيل او سيرف»، التي تضم ملعب غولف، صمّمه لاعب الغولف الألماني، برنارد لانغر.

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