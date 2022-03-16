الإماراتيون يتصدرون قائمة المستثمرين في تجارة البُن بدبي

المصدر: سامح عوض الله ■ دبي

كشف تقرير صادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، عن وصول إجمالي عدد الرخص الفعالة في مجال تجارة البُن بالإمارة إلى 615 رخصة، مع زيادة في عدد الرخص الصادرة خلال عام 2021 بنسبة 148% مقارنةً بعام 2020.

وأشار التقرير إلى تصدر الجنسية الإماراتية قائمة المستثمرين في مجال تجارة البُن بما نسبته 31% من الإجمالي.

عدد الرخص

وأفادت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، بأن سوق وتجارة البُن في دبي تعدّ جزءاً من قطاع الأغذية والمشروبات الذي يشمل: التصنيع، والبيع بالجملة والتجزئة، والاستيراد وإعادة التصدير للمنتجات الغذائية، فيما يتضمن القطاع القهوة الساخنة التي تباع في المقاهي والمطاعم، والقهوة الجاهزة للشرب التي تباع في محال البقالة، والقهوة سريعة الذوبان والطازجة التي تباع على مستوى التجزئة.

وأفاد تقرير صادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في الدائرة، بأن إجمالي عدد الرخص الفعالة في مجال تجارة البُن بالإمارة يصل إلى 615 رخصة.

وأشار التقرير إلى زيادة إجمالي عدد الرخص الصادرة خلال عام 2021 بنسبة 148%، إذ تم إصدار 171 رخصة، مقارنةً بعام 2020 الذي سجل إصدار 69 رخصة.

جنسيات المستثمرين

ووفقاً للتقرير، تصدرت الجنسية الإماراتية قائمة المستثمرين في مجال تجارة البُن بما نسبته 31%، تبعتها جنسيات أخرى مثل البريطانية، الإيطالية، التركية، الفرنسية، المصرية، الأردنية، والكويتية.

التوزيع الجغرافي

وسلط التقرير، الضوء على توزيع الرخص الفعالة في مجال تجارة البُن حسب المناطق الرئيسة في إمارة دبي، حيث كانت الحصة الكبرى لمنطقة «بر دبي» بإجمالي 368 رخصة، ثم منطقة ديرة بمجموع 243 رخصة، و«حتا» بإجمالي أربع رخص.

أما بالنسبة لتوزيع الرخص لأعلى مناطق فرعية فكانت كالتالي: برج خليفة، الراس، البرشاء الأولى، مجمع دبي للاستثمار الأولى، المرر، هور العنز شرق، القوز الثالثة، الكرامة، المركز التجاري الأول، وبورسعيد.

الشكل القانوني

وأشار التقرير إلى أن الشركات ذات المسؤولية المحدودة شكلت 64% من إجمالي الرخص الفعالة في مجال تجارة البُن على حسب الشكل القانوني، في حين استحوذت المؤسسات الفردية على 20%، والشركات ذات مسؤولية محدودة – الشخص الواحد على 13%. وضمت باقي قائمة الأشكال القانونية كلاً من: فروع شركات/مؤسسات مقرها في إمارة أخرى، أعمال مدنية، وفروع شركات/ مؤسسات مقرها في منطقة حرة.

نحو «العالمية»

وبحسب التقرير، فقد انطلقت شركات إماراتية عدة في هذا المجال من دبي إلى «العالمية» عن طريق التصدير والخدمات التي تقدمها مؤسسة دبي لتنمية الصناعة والصادرات، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي.

وحققت بعض الشركات نجاحات غير مسبوقة في تجارة البّن بنشأتها من دبي ودولة الإمارات بشكل عام، وتوسعها العالمي في فترات زمنية قصيرة.

وأشار التقرير إلى شركة «كوفي بلانت»، الإماراتية المنشأ، على سبيل المثال، التي تمكنت من التوسع في أكثر من 20 دولة منذ نشأتها، موضحاً أن هذه الشركة مثال على الدور التي تلعبه المؤسسات المعنية، مثل مؤسسة دبي لتنمية الصناعة والصادرات، في استدامة وتوسع المصانع المحلية على المستوى الدولي، والتركيز على قطاعات متنوعة تبرز في الإمارة من خلال العديد من القنوات المطروحة لدخول المنتجات إلى الأسواق العالمية.

استهلاك البُن

وأرجع التقرير ارتفاع استهلاك البُن في دبي، إلى عدد من العوامل الرئيسة، منها الزيادة السكانية، والنمو السياحي، والزيادة في أعداد الزوار من أنحاء العالم، فضلاً عن زيادة الدخل، وتعدد الخيارات في أنواع البُن، ما أدّى إلى تحفيز الطلب، وزيادة عدد المقاهي ومنافذ التجزئة، وأصبحت السوق أكثر تنافسية مع زيادة عدد الشركات العاملة في مجال البُن. وذكر أن الشركات تتمكن من زيادة مبيعاتها من خلال تميز منتجاتها، وطرح بُن عالي الجودة وحسب رغبة المستهلكين.

سوق القهوة العالمية

تعتبر القهوة واحدة من أكثر المشروبات استهلاكاً في العالم، وبحسب «تقرير القهوة العالمي» الصادر عن مؤسسة الأبحاث والأسواق، فقد بلغ حجم سوق القهوة العالمية في عام 2021 نحو 108 مليارات دولار.

وتوقع تقرير دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي أن تواصل سوق القهوة نموها على مدار السنوات القليلة المقبلة، ليصل حجمها إلى 144.86 مليار دولار بحلول عام 2025.

وأشار التقرير إلى تأثير إيجابي في المبيعات، بفضل زيادة مبيعات التجزئة في التجارة الإلكترونية، لافتاً إلى أن زيادة تفضيل القهوة الفورية، والطلب المتزايد على القهوة المتخصصة، من ضمن أسباب ارتفاع الطلب على القهوة.

• «بر دبي» استحوذت على الحصة الكبرى من الرخص الفعالة بإجمالي 368 رخصة.

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