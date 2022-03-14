حتى نهاية 2021.. «إمباور» تزود 1413 مبنى في دبي بخدمات تبريد المناطق

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، عن نمو العدد الإجمالي للمباني التي تزودها بخدمات التبريد، ليصل إلى 1413 مبنى في نهاية عام 2021، بنسبة نمو بلغت 13% مقارنة بعام 2020، لافتة في بيان لها بأن ذلك يرسخ مكانتها كأكبر مزوّد لخدمات تبريد المناطق في العالم.



جهوزية وحرفية

وقال الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»، أحمد بن شعفار، إن المؤسسة تلبي وتواكب الطلب المتنامي من مختلف القطاعات الاقتصادية على خدماتها، من خلال أعلى مستويات الجهوزية والحرفية التي تتمتع بها في عمليات الانتاج والتشغيل والتزويد، عبر محطاتها المتطورة، وشبكة النقل والتوزيع الضخمة التي تمتلكها، فضلاً عن عملها المستمر في تطوير بنيتها التحتية، ما يزيد مرونتها في استيعاب العدد الهائل من المباني التي يتم إطلاقها باستمرار.



استخدامات المباني

وأوضح بن شعفار أن نوعية واستخدامات المباني التي تخدمها المؤسسة تتوزع بنسبة 64% من قطاع المباني السكنية، و15% من قطاع المباني التجارية والمكاتب، في ما بلغت حصة قطاع الضيافة والفنادق 14%، (17% من قطاع الضيافة في دبي يتزود بخدمات إمباور)، والقطاع الصحي 3%، وتوزعت النسب الـ 4% المتبقية على قطاعات التعليم، والترفيه، ومراكز التسوق.

وأشار الى أن النمو المتواصل في محفظة المشروعات وتنوع المباني التي تزودها المؤسسة بخدمات تبريد المناطق من مختلف القطاعات، وخبرتها الطويلة في مجال التبريد، تساعد المطورين وملاك العقارات في تحديد الأحمال اللازمة لمشروعاتهم، ما يسهم في تحديد الكلفة اللازمة، وكسب الثقة، وبناء علاقات متينة مستقبلية.



مشروعات فريدة

ولفتت «إمباور» إلى أنها واصلت خلال عام 2021 ربط مشروعات فريدة في دبي بخدمات تبريد مناطق، أبرزها «مرسى العرب»، «ون زعبيل»، «ذا رزيدنسز دورتشستر كولكشن»، و«أبتاون»، و«وصل 1»، وغيرها من مباني ضخمة، ما جعلها تغطي حصة تبلغ 79.5% من سوق تبريد المناطق في دبي.





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