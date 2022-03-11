مكتوم بن محمد: تمكين كبرى المؤسسات العالمية من تسجيل أفضل النتائج وفق نموذج فريد

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، تطلع دولة الإمارات للعمل عن قرب مع كبرى المؤسسات المالية العالمية، وسعي دبي للإسهام في تشكيل ملامح مستقبل العمل المصرفي.

وأشار سموه خلال استقباله أمس، كلاً من الرئيس التنفيذي لمجموعة «HSBC» المصرفية العالمية، نول كوين، ورئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لـ«شركة لازارد العالمية» المتخصصة في مجال الاستشارات المالية وإدارة الأصول، كينيث جاكوبس، كل على حدة، إلى ما تهيئه دبي من أجواء داعمة لشركائها تراعي مصالح الإمارة، وتدعم مشروعاتها، مع تمكين كبرى المؤسسات العالمية من تحقيق أرقى مستويات الأداء، وتسجيل أفضل النتائج، وفق نموذج فريد جعل من دبي قبلة رئيسة لمؤسسات المال والأعمال، ومركزاً محورياً للأنشطة الاقتصادية في المنطقة.

مجموعة «HSBC»

وتفصيلاً، استقبل سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أمس، الرئيس التنفيذي لمجموعة «HSBC» المصرفية العالمية، نول كوين، وذلك في مكتب سموه بمركز دبي المالي العالمي.

واستعرض سموه مع كوين آفاق التعاون وسبل تعزيزه وتوسيع نطاقه خلال المرحلة المقبلة، تأسيساً على الشراكة الطويلة التي جمعت دولة الإمارات بالمجموعة التي كانت من أوائل الجهات المالية العالمية التي أطلقت أعمالها في الإمارات قبل أكثر من 75 عاماً.

توثيق الشراكات

وأكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، تطلع دولة الإمارات للعمل عن قرب مع كبرى المؤسسات المالية العالمية، والتي تعتبر مجموعة «HSBC» من أبرزها، وسعي دبي للإسهام في تشكيل ملامح مستقبل العمل المصرفي، من خلال توثيق الشراكات القائمة، واكتشاف المزيد من فرص التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في هذا المجال.

أنشطة مالية

وتناول اللقاء مجمل الخدمات المصرفية التي تقدمها المجموعة في دولة الإمارات والمحيط الإقليمي، انطلاقاً من مقر «HSBC» الشرق الأوسط في مركز دبي المالي العالمي، وما تقوم به المجموعة من أنشطة مالية متنوعة، سواء ما يتعلق بمعاملات الأفراد أو المؤسسات.

كما تطرق النقاش إلى البيئة الداعمة التي توفرها الدولة للمؤسسات المالية العالمية، بما يمكنها من تعزيز مجمل أعمالها، سواء على المستوى المحلي، أو في النطاق الإقليمي.

القطاع المالي

من جهته، أعرب الرئيس التنفيذي لمجموعة «HSBC» المصرفية العالمية، نول كوين، عن تقديره لتطور القطاع المالي الإماراتي، في ضوء الرؤية المستشرفة للمستقبل، والمواكبة لمتطلباته، والتي تنعكس في مجمل القوانين والتشريعات التي يتم سنّها على مستوى دولة الإمارات وفي دبي، ويجري تطويرها وتحديثها بصورة مستمرة، بما يدعم توجهات التنمية الطموحة، ويواكب تطورات السوق العالمية.

ونوّه كوين بمجمل عمليات التنمية الشاملة في دبي، وما تشمله من مشروعات ضخمة تفتح المجال أمام مزيد من فرص نمو للقطاع المالي والمصرفي، مثنياً على البيئة الداعمة التي توفرها الإمارة لقطاع الأعمال والمستثمرين، ضمن علاقة تقوم على أساس الشراكة مع كبرى المجموعات المصرفية والمالية العالمية، لمواصلة تحقيق النجاحات المشتركة على المديين القريب والبعيد، تأكيداً للمكانة المتميزة التي تتمتع بها دبي، كمركز رئيس للأنشطة المالية والمصرفية في المنطقة.

«لازارد العالمية»

إلى ذلك، استقبل سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، أمس، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لـ«شركة لازارد العالمية» المتخصصة في مجال الاستشارات المالية وإدارة الأصول، كينيث جاكوبس، وذلك في مكتب سموه بمركز دبي المالي العالمي.

وناقش سموه مع جاكوبس آفاق التعاون وسبل تعزيزه، في ضوء ما توفره دولة الإمارات من فرص للنمو، وما تهيئه دبي من أجواء داعمة لشركائها تراعي مصالح الإمارة، وتدعم مشروعاتها، وتواكب خططها التنموية الطموحة، مع تمكين كبرى المؤسسات العالمية من تحقيق أرقى مستويات الأداء وتسجيل أفضل النتائج، وفق نموذج فريد جعل من دبي قبلة رئيسة لمؤسسات المال والأعمال، ومركزاً محورياً للأنشطة الاقتصادية في المنطقة.

أعمال الشركة

وتم خلال اللقاء استعراض مجمل أعمال الشركة التي يعود تاريخ تأسيسها إلى قبل نحو 175 عاماً، وتغطي حالياً ما يزيد على 40 مدينة حول العالم، كما تطرق النقاش لما تقدمه الشركة من خدمات انطلاقاً من دبي، لاسيما في مجال التعاون مع الشركات العائلية والتي تمثل أحد الدعائم المهمة للاقتصاد المحلي، وما طرأ على خدمات الشركة من تطور منذ افتتاح مقرها في مركز دبي المالي العالمي في عام 2007، والذي شكّل جسراً حيوياً لربط الخدمات المقدمة لعملائها في أوروبا وإفريقيا وآسيا. حضر اللقاءين الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، عبدالله محمد البسطي، والمدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، هلال سعيد المري، ومحافظ مركز دبي المالي العالمي، عيسى كاظم.

«لازارد»: دبي قاعدة انطلاق مثالية

أكد رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لـ«شركة لازارد العالمية»، كينيث جاكوبس، أن دبي تمثل قاعدة انطلاق مثالية لمؤسسات الأعمال العالمية الساعية لتوسيع نطاق نشاطها في المنطقة، بما تتمتع به من رؤية مستقبلية ومرونة في التعامل مع المتغيرات المحيطة، واستيعاب شامل لمتطلبات النمو خلال المرحلة المقبلة، وما تبديه دبي من انفتاحٍ واعٍ على مجتمع الأعمال العالمي، والذي مكنها من تبوؤ مكانة متميزة بين أبرز الوجهات المالية والاستثمارية على مستوى المنطقة.

• دبي تسعى للإسهام في تشكيل ملامح مستقبل العمل المصرفي.

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