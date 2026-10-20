مكتوم بن محمد يستقبل الرئيس التنفيذي لمجموعة "إتش إس بي سي" المصرفية العالمية

استقبل سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، رئيس مركز دبي المالي العالمي، اليوم الثلاثاء، جورج الحديري، الرئيس التنفيذي لمجموعة "إتش إس بي سي" المصرفية العالمية، وذلك في مكتب سموه بدبي.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الوثيقة التي تجمع دولة الإمارات بمجموعة "إتش إس بي سي"، وبحث فرص تعزيز التعاون في المجالات المالية والمصرفية والاستثمارية، في ضوء النمو المتواصل الذي يشهده القطاع المالي في الدولة، وما توفره من بيئة أعمال متطورة وبنية تحتية متقدمة وأطر تشريعية وتنظيمية داعمة للاستثمار، بما يعزز فرص نمو المؤسسات المالية العالمية وتوسيع نطاق أعمالها انطلاقاً من دولة الإمارات.

وأكد سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، أهمية الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات المصرفية والمالية العالمية الكبرى في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية، وتعزيز تدفقات الاستثمار والتجارة الدولية، مشيراً إلى حرص دولة الإمارات على مواصلة تطوير منظومتها المالية والمصرفية، وتبني الحلول المبتكرة والتقنيات الحديثة التي تسهم في رفع كفاءة الخدمات المالية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

كما تناول اللقاء المكانة المتنامية لدبي باعتبارها أحد أبرز المراكز المالية العالمية، وما تتمتع به من مقومات تنافسية تشمل البنية التحتية المتطورة، والتشريعات المرنة، والقدرة على استقطاب المؤسسات المالية والاستثمارية والكفاءات المتخصصة من مختلف أنحاء العالم، بما يعزز دورها في الربط بين الأسواق العالمية، ويدعم نمو الأنشطة المصرفية وإدارة الأصول والثروات والخدمات المالية المتقدمة.

وتطرق اللقاء إلى مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، وفي مقدمتها ترسيخ مكانة الإمارة ضمن أفضل أربعة مراكز مالية عالمياً، إلى جانب تعزيز دور القطاع المالي في دعم النمو الاقتصادي المستدام، واستقطاب الاستثمارات النوعية، وتوسيع نطاق الشراكات مع المؤسسات المالية الدولية.

كما جرى استعراض التطورات التي يشهدها القطاع المصرفي العالمي، ولا سيما في مجالات التحول الرقمي وتوظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات المالية، وأهمية الاستفادة من هذه التقنيات في تقديم حلول مصرفية أكثر كفاءة وابتكاراً، بما يواكب احتياجات الأفراد والشركات ويعزز قدرة المؤسسات المالية على الاستجابة للمتغيرات الاقتصادية العالمية.

حضر اللقاء محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، ومحمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، وعارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، وهادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية.