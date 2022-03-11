«بيبسيكو» تركب 50 محطة مياه «أكوافينا» في دبي

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

وقّعت شركة «بيبسيكو» مذكرة تفاهم مع دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، لدعم مبادرة «دبي تبادر»، التي أطلقها سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بهدف التشجيع على ثقافة إعادة تعبئة واستخدام عبوات مياه الشرب. وبموجب مذكرة التفاهم هذه، ستركب «بيبسيكو» 50 محطة مياه «أكوافينا» في مواقع مختلفة على امتداد الإمارة. وكان «إكسبو 2020 دبي» شهد اختبار محطات مياه «أكوافينا»، التي أسهمت حتى الآن في توفير استخدام أكثر من 390 ألف عبوة بلاستيكية.

وقال المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، هلال سعيد المري، إن «هذه المبادرة المبتكرة التي أطلقها سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق استراتيجيتنا الرامية إلى جعل دبي واحدة من أكثر المدن استدامة في العالم».

وأضاف: «تعد الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أهم العوامل التي تضمن نجاح هذه المبادرة، ونحن نرحب بجهود (بيبسيكو)، ودعمها الكبير للمساعدة في تحقيق أهداف الاستدامة في الإمارة. كما أننا نعمل مع العديد من الجهات الراعية والشركاء لتشجيع الجميع على الانضمام إلى هذا التوجه البيئي الجديد، لتعزيز دور الجميع في إحداث تغيير إيجابي والإسهام في بناء مستقبل أكثر استدامة».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news