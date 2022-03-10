«أبوظبي الإسلامي»: 700 ألف متعامل يجرون تعاملاتهم رقمياً

المصدر: أبوظبي ــ الإمارات اليوم

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، مواصلته تطوير نظامه المصرفي الرقمي، لترسيخ مكانته في طليعة الابتكارات الرقمية في القطاع المصرفي، بالتزامن مع اعتماد المزيد من المتعاملين على الخدمات الرقمية.

وأفاد المصرف في بيان بأنه شهد في عام 2021، زيادة بنسبة 11% في عدد المتعاملين الذين اعتمدوا على الخدمات الرقمية المتوافرة على منصات المصرف، في ما يوجد حالياً أكثر من 700 ألف متعامل يجرون تعاملاتهم رقمياً، يمثلون 75% من المتعاملين الذين ينشطون يومياً أو أسبوعياً على المنصات الرقمية للمصرف.



خدمات مبتكرة

ولفت «أبوظبي الإسلامي» إلى أنه طرح على مدى العامين الماضيين، ميزات وخدمات مبتكرة، توفر خدمات مصرفية سهلة وميسرة للمتعاملين. وقال إن نحو 40% من المتعاملين الجدد حالياً يفتحون حساباتهم بشكل رقمي من خلال خاصية نظام التعرف على الوجه، كما يحصل نحو 30% من المتعاملين، على تمويل شخصي بشكل فوري ورقمي من خلال تطبيق المصرف.

ووفقاً للمصرف، فقد سجلت التحويلات المالية الرقمية نسبة 98%، في ما سجلت عملية تحديث ملفات تعريف المتعاملين بشكل رقمي 79%.

بدورها، انخفضت عمليات السحب النقدي وإيداع الشيكات داخل الفروع، في ظل إجراء أكثر من 98% من السحوبات رقمياً، مما يمثل اعتماداً متزايداً على خدمات الدفع الرقمية.



وأكد الرئيس العالمي لقطاع الخدمات المصرفية للأفراد بالانابة في مصرف أبوظبي الإسلامي، سامح عوض الله، تواصل مساعي المصرف المستمرة للتحول نحو الرقمنة.

وقال: «حققنا إنجازات بارزة في هذا المجال. ونمتلك حالياً بنية تحتية رقمية قوية، يمكننا الاستفادة منها لتعزيز قدرات المتعاملين».



محادثات «واتس أب»

يذكر أن «أبوظبي الإسلامي» أطلق في أغسطس الماضي، أول خدمة للمحادثة المصرفية لخدمة المتعاملين عبر تطبيق «واتس آب» لتوفير استجابة فورية على الاستفسارات العامة للمتعاملين، فيما يخص الحسابات والأرصدة، في ما يوجد حالياً 150 ألف متعامل لديهم حساب دردشة فورية لدى المصرف.



الصراف الذكي

كما قدم المصرف أكشاك الخدمات الرقمية التي حملت اسم «الصراف الذكي»، وهي قادرة عل تقديم خدمات طوال أيام الأسبوع، تعادل ما يقدمه فرع صغير، ما يسمح للمتعاملين إمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من الخدمات والمنتجات المصرفية التي لا تتوافر عادة من خلال أجهزة الصراف الآلي التقليدية، مثل الحصول الفوري على بطاقة مصرفية شخصية، وتحديث تفاصيل الحساب.



«توربو» و«أموالي»

كما أطلق المصرف منصة «توربو» التي توفر منظومة رقمية شاملة لبيع وشراء وتمويل وتأمين السيارات. وتجمع المنصة العديد من شركاء قطاع تجارة السيارات، ما يتيح للمتعاملين اكمال تعاملاتهم من خلال منصة واحدة.

ولفت «أبوظبي الإسلامي» إلى إطلاقه مبادرة «أموالي» التي توفر للشباب خدمات ومنتجات مصرفية، تمكنهم من إجراء معاملات مصرفية كاملة تتوافق وتفضيلاتهم الرقمية والتي لا تتضمن إجراءات ورقية، أو الحاجة إلى زيارة فروع المصرف.



برنامج «الغاف»

كما أطلق برنامج «الغاف» غير الورقي، وهو مبادرة تهدف إلى القضاء على استخدام الورق في الفروع من خلال الحلول المصرفية الرقمية. ومن المقرر أن تُختتم المرحلة الأولى من البرنامج بحلول نهاية عام 2022، وتضمنت هذه المرحلة خفض مستوى استهلاك أكثر من مليوني ورقة عبر فروع المصرف مع نهاية عام 2021.

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