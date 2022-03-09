غرفة تجارة دبي: 27.89 ألف شركة جديدة خلال 2021

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

كشفت غرفة تجارة دبي عن تحقيقها نمواً كبيراً في عام 2021 في عدد الأعضاء الجدد بلغ 66.8% مقارنة بعام 2020، مع انضمام 27 ألفاً و896 شركة جديدة إلى عضوية الغرفة، ما يرفع العدد الإجمالي لأعضاء الغرفة إلى أكثر من 287 ألف عضو، ويرسّخ مكانة الغرفة كإحدى أكبر غرف التجارة العالمية في عدد العضوية.

وأفادت الغرفة في بيان، بأن قيمة صادرات وإعادة صادرات أعضاء غرفة تجارة دبي بلغت 227 مليار درهم، بنسبة نمو 22.7%، مقارنة بقيمتها في عام 2020 التي بلغت 185 مليار درهم، ما يعكس مرونة تجار دبي، وقدرتهم على التوسع بتجارتهم في الأسواق الدولية، رغم التحديات العالمية في شبكة النقل والإمداد والتوزيع وقيود جائحة «كوفيد-19» في الأسواق العالمية.

وكشفت غرفة تجارة دبي عن إصدار ما مجموعه 669 ألفاً و922 شهادة منشأ في عام 2021، مقارنة بـ631 ألفاً و686 شهادة منشأ في عام 2020، بنسبة نمو 6%.

وقال رئيس مجلس إدارة «غرف دبي»، عبدالعزيز الغرير: «شكل 2021 عاماً استثنائياً لمجتمع الأعمال في دبي، إذ أسهمت الإجراءات الفاعلة للحكومة، وإدارتها للتحديات العالمية في تسريع النمو الاقتصادي، ما أدى إلى تعافي الاقتصاد وقطاعاته الرئيسة، وأبرزها تجارة التجزئة والسياحة والضيافة».

وأضاف: «جاء الإعلان عن إصلاحات تشريعية وإجراءات داعمة لقطاع الأعمال، ليتوّج الجهود لاستقطاب الاستثمارات، ومساعدة الشركات في الإمارات في المحافظة على تنافسيتها».

وأكد الغرير أن التنظيم الناجح لـ«إكسبو 2020 دبي»، جاء ليسهم في تعزيز التوقعات الإيجابية لمجتمع الأعمال والارتقاء بثقة المستثمرين إلى مستويات قياسية، لافتاً إلى أن «إكسبو 2020 دبي» محفّز أساسي للنموّ الاقتصادي المستدام في إمارة دبي.

بدوره، أشار المدير العام لـ«غرف دبي»، حمد مبارك بوعميم، إلى أن هذا الأداء الاستثنائي لغرفة تجارة دبي خلال العام الماضي، جاء ليرسّخ مرونة الأداء التجاري للإمارة، وقدرتها على استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوطيد مكانتها عاصمة لعالم المال والأعمال.

وأضاف أن «الغرفة» نجحت رغم التحديات العالمية في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال بالإمارة، من خلال دعم استمرارية الأعمال، وتعزيز تنافسيتها عبر مجموعة من المبادرات والخدمات الذكية، التي دعمت مجتمع الأعمال، وفعّلت دور القطاع الخاص وشراكته مع القطاع الحكومي.

وأنجزت غرفة تجارة دبي، خلال العام الماضي، 704 آلاف و408 معاملات إلكترونية، بنسبة نمو 7% مقارنة بعام 2020، كما نجحت في التحول الرقمي الكامل لخدماتها بنسبة 100%.

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