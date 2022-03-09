«إمباور» توزّع 500 مليون درهم أرباحاً للمساهمين

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، عن توزيع 500 مليون درهم، أرباحاً للمساهمين في الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، وهو ما يمثل 53.4% من إجمالي الأرباح الصافية التي سجلتها «إمباور» للسنة المالية الماضية، والتي بلغت 936 مليون درهم بنسبة زيادة بلغت 4% مقارنة بعام 2020.

وأفادت الشركة في بيان لها، بأنها سجلت إيرادات إجمالية بلغت نحو 2.464 مليار درهم، بنسبة زيادة بلغت 9.3% مقارنة بالعام 2020، فيما بلغ إجمالي التوزيعات على المساهمين 3.15 مليارات درهم منذ العام 2004.



قوة وريادة

وقال الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»، أحمد بن شعفار، أن أداء المؤسسة ونتائجها المالية بشكل عام، والأرباح المتحققة على نحو خاص، تعكس مدى قوتها وريادتها وقيادتها لصناعة تبريد المناطق محلياً وعالمياً، وتثبت في الوقت ذاته، نجاح استراتيجيتها الاستباقية في الاستثمار بالبنية التحتية، من خلال مواصلتها في بناء وتطوير أصول تضمن لها إيرادات مستدامة من جهة، ومرونة عالية في مواكبة الطلب المتزايد من جهة أخرى.



قيمة مضافة

وأكد بن شعفار التزام «إمباور» بتحقيق قيمة مضافة لاقتصاد دبي، وللمساهمين، وللمتعاملين الذين يتوزعون على 1413 مبنى، بين مطور عقاري ومالك ومستخدم نهائي، لافتاً إلى أن نتائج 2021 وأرباحها شكلت صفحة جديدة في سجل نجاحات تتواصل منذ ما يقارب على عقدين من الزمن، وتبشر بمزيد من النمو المدروس.



نتائج متوقعة

وأضاف أن النتائج المتوقعة لـ«إمباور» للعام الجاري 2022 واعدة وبقوة، وأكثر من سابقاتها، لاسيما بعد الاستحواذات الثلاثة التي أبرمتها على أنشطة تبريد «نخيل»، و«ميدان»، ومطار دبي الدولي، بأكثر من ملياري درهم، فضلاً عن تشغيل محطات تبريد مناطق جديدة من الجيل الجديد في مناطق ذات كثافة سكانية عالية أبرزها في «زعبيل»، ومدينة دبي للانتاج، إضافة إلى عقود تنفيذية تغطي توسعات المؤسسة من الاستشارات الهندسية، وإنشاء وتصميم وتشغيل محطات التبريد، وتوسيع شبكة الأنابيب الخاصة بنقل الخدمات والتي بلغ طولها 369 كيلومتراً بنهاية 2021، وتمديد شبكات جديدة لخدمة أحدث المشروعات في دبي، وبناء غرف تبادل الطاقة الحرارية وخزانات المياه وغيرها الكثير.



جودة وكفاءة

وذكر بن شعفار أن أولوية «إمباور» تستهدف مواصلة الريادة في تقديم خدمات تبريد المناطق بجودة وكفاءة عاليتين، طبقاً لأرفع المعايير الدولية، وأفضل الممارسات العالمية، انطلاقاً من العمل الدؤوب وفق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في تحقيق التنمية المستدامة على جميع الأصعدة، بما في ذلك «مئوية الإمارات 2071»، و«استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050»، لتكون دبي المدينة الأقل في البصمة الكربونية على مستوى العالم بحلول عام 2050.



محفظة الشركة

وأشار إلى أن «إمباور» عززت محفظة أعمالها في العام 2021 فتوسعت في مد شبكات التوزيع الى مناطق حضرية جديدة لتلبية الطلب على خدماتها من مشروعات متعددة الاستخدامات تتنوع بين سكني وتجاري، والرعاية الصحية، والتعليم، والترفيه، والتسوق والضيافة.



عوامل النجاح

ولفت بن شعفار إلى أن عام 2021 كان محطة مهمة في تاريخ «إمباور»، وعلامة فارقة في مسيرتها على الصعد كافة؛ موضحاً أن النجاحات التي تحققت غير مسبوقة، كماً ونوعاً، وأسهمت في تحقيقها عوامل عدة، أبرزها نموذج العمل الاستراتيجي الذي قام على الاستثمار في البنية التحتية، والاستباقية في تبنّي وتطوير تقنيات عصرية تمهد لنجاح توسعاتنا في سوق تبريد المناطق بدبي، مدعوماً بالنمو الكبير في شبكات توريد الخدمات إلى أضخم المشروعات المتنوعة في المدينة، ما زاد بشكل كبير في محفظة المشروعات والمتعاملين المستفيدين من إمباور.

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