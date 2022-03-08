«أبوظبي المالي» يتصدر أسواق المنطقة خلال 2021

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

سجلت الإمارات ثاني أكبر اكتتاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خلال الربع الأخير من العام الماضي، وشهد قطاع الطاقة ثاني أكبر اكتتاب عام في المنطقة، من حيث القيمة خلال عام 2021، حيث تمكنت شركة أدنوك للحفر من جمع 1.1 مليار دولار (4.03 مليارات درهم) من اكتتابها في سوق أبوظبي للأوراق المالية، في الربع الأخير من العام الماضي، وذلك بحسب تقرير لشركة «إرنست ويونغ» حول نشاط الاكتتابات العامة للربع الأخير من عام 2021، بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأشار التقرير إلى تسجيل 21 صفقة اكتتاب عامة، جمعت 7.9 مليارات دولار أميركي خلال عام 2021، بارتفاع كبير بنسبة 133% في العدد الإجمالي للاكتتابات، و325% في إجمالي العائدات التي جمعتها مقارنة بعام 2020.

وسجلت أسواق الأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أداء ممتازاً خلال عام 2021، حيث حققت جميع أسواق المنطقة نمواً لافتاً. وتصدرت أبوظبي على صعيد أداء أسواق الأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2021، مع نمو عائداتها بنسبة 68٪، تليها سوق «تداول»، التي ارتفع مؤشرها بنسبة 30٪ لعام 2021، كما شهد سوق دبي المالي نمواً بنسبة 28٪. وشكل اكتتاب شركة «فيرتيجلوب»، أول عملية إدراج لشركة تابعة لمنطقة حرة، في سوق أبوظبي للأوراق المالية، في اكتتاب عام جمع 795 مليون دولار (2.9 مليار درهم).

وعلاوة على ذلك، أطلقت أبوظبي صندوقاً لصفقات الاكتتاب بقيمة 1.3 مليار دولار، لتشجيع ودعم الشركات الخاصة على اتخاذ خطوة إدراج أسهمها في أسواق الأوراق المالية المحلية. ويعتزم هذا الصندوق الاستثمار في صفقات اكتتاب لخمس إلى 10 شركات خاصة في كل عام، مع الاهتمام بشكل خاص بالشركات الصغيرة والمتوسطة.

ومع نهاية العام الماضي، أعلنت دبي إدراج 10 شركات حكومية وشركات مملوكة للدولة في سوق دبي المالي، كجزء من جهودها لتسريع عمليات الإدراج الجديدة في مختلف القطاعات، بما في ذلك قطاع الطاقة والخدمات اللوجستية والتجزئة. وتخطط دبي كذلك لتشجيع الشركات الخاصة والعائلية على إدراج أسهمها في سوق الأوراق المالية في الإمارة، لاستعادة النشاط وتعزيز السيولة الضرورية لدعم خطط التنمية. كما قامت دبي أيضاً بإطلاق «صندوق دبي للمستقبل» بقيمة نحو مليار درهم (272.3 مليون دولار) لدعم شركات التكنولوجيا وتشجيعها على الإدراج في سوق دبي المالي.

إضافة سهم «موانئ أبوظبي» إلى «مؤشر فوتسي إيه دي إكس»

أبوظبي ■ الإمارات اليوم / أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية، نتائج أول مراجعة لسلسلة مؤشر «فوتسي إيه دي إكس»، ويأتي ذلك بعدما أبرم السوق أخيراً، شراكة استراتيجية مع «فوتسي راسل»، بهدف تقديم كل مؤشرات سوق أبوظبي المالي، تحت علامة تجارية مشتركة تحمل اسميهما، بجانب تطوير مؤشرات جديدة دعماً للجهود المبذولة ضمن مبادرة التنويع المنضوية تحت مظلّة استراتيجية «ADX ONE». وانتقلت كل مؤشرات سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى سلسلة «مؤشر فوتسي إيه دي إكس» العام، يوم 10 يناير الماضي، إضافة إلى المؤشرات القطاعية من فوتسي وسوق أبوظبي للأوراق المالية.

وبناءً على نتائج أول مراجعة وتقييم لسلسلة «مؤشر فوتسي إيه دي إكس»، ستتم إضافة سهم شركة موانئ أبوظبي إلى مؤشر «فوتسي إيه دي إكس» العام ومؤشر قطاع الصناعات من «فوتسي وسوق أبوظبي للأوراق المالية»، اعتباراً من 21 مارس 2022.

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