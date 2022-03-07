«شوبا»: عقارات دبي تواصل تسجيل مستويات نمو قوية خلال 2022

المصدر: إعداد: مدحت السويفي

قال المدير العام لشركة شوبا العقارية، فرانسيس ألفرد، إن سوق العقارات في دبي حققت نمواً ملحوظاً في عام 2021، متوقعاً أن تواصل السوق تسجيل مستويات نمو قوية في العام الجاري.

وأكد ألفرد، لـ«الإمارات اليوم»، أن «القطاع العقاري في دبي نجح في استقطاب المزيد من المستثمرين الأجانب، وتفوق على نظرائه الدوليين، بما فيهم لندن ونيويورك وهونغ كونغ وباريس»، موضحاً أن «دبي احتلت المرتبة الثالثة في قائمة المدن ذات أعلى معدلات نمو في القيمة الرأسمالية للعقارات السكنية».

وشهدت سوق دبي العقارية تسجيل أكثر من 84.19 ألف تصرف عقاري في 2021 بقيمة تفوق 300 مليار درهم، وهي القيمة الأعلى على الإطلاق لقطاع العقارات في تاريخ دبي وقد سجّل بذلك نمواً بنسبة 66.3% من حيث عدد التصرفات، و72% من حيث قيمتها مقارنة بعام 2020.

وذكر ألفرد، أن «مبيعات العقارات الفاخرة والفلل والمجمعات السكنية المطلة على الواجهات المائية، سجلت أعلى مستوياتها في العام الماضي. ويُعزى التدفق الكبير للمستثمرين و(المتملكين) إلى عوامل عدة، أبرزها الزخم الكبير الذي أحدثه (إكسبو 2020)، وانتقال السكان للعيش في مساحات أوسع، بالإضافة إلى مرونة السياسات في دولة الإمارات وقوة اقتصادها وتميز موقعها الاستراتيجي وتطور بنيتها التحتية».

وتابع ألفرد: «يواصل القطاع نموه خلال الربع الأول من عام 2022، محافظاً على المنحنى الإيجابي الذي سجله في الربع الأخير من عام 2021. وعلى الرغم من قرب اختتام (إكسبو 2020 دبي)، بنهاية مارس المقبل، إلا أن تأثيره على سوق العقارات يُتوقَّع أن يدوم طويلاً».

وأضاف ألفرد، أن «تأثير تنظيم معرض (إكسبو) سيكون مستمراً على الاقتصاد، موضحاً: «لطالما أثرت دورات معرض (إكسبو) بشكلٍ كبير في البلدان التي تستضيفها، وهو ما ينطبق على دولة الإمارات، حيث شهدنا الكثير من التغييرات باستضافتها هذا الحدث العالمي. كما استفاد العديد من القطاعات من هذا الحدث العالمي، ومن بينها السوق العقارية».

وقال ألفرد: «نحن متفائلون بأداء السوق العقارية خلال عام 2022، وذلك لانتعاش الكثير من الأنشطة الاقتصادية في ظل تخفيف قيود الحركة».

وأشار المدير العام لشركة شوبا، إلى استمرار أسعار العقارات في الإمارات بالارتفاع هذا العام.

وقال: «تتوافق توقعاتنا مع إحصاءات حديثة توقعت ارتفاع أسعار العقارات السكنية في دبي بنسبة 5% هذا العام، أي ضعف النسبة المتوقعة منذ ثلاثة أشهر، والتي بلغت 2.5%. وستواصل العقارات الفاخرة والمواقع البارزة استقطاب المستثمرين المحليين والدوليين».

وبين أن الطلب على الفلل والشقق الفاخرة سيستمر بشكل تدريجي هذا العام، حيث سجل المزيد من المشترين الدوليين رغبتهم في اقتناء منزل ثانٍ أو ثالث في دبي.

وحول نتائج أعمال «شوبا العقارية»، قال ألفرد: «تمكنا في عام 2021 من مواجهة تحديات السوق العقارية والارتقاء إلى مستوى المنافسة العالي، حيث شهدنا نمواً استثنائياً وحققنا هدفنا من المبيعات، والذي تجاوز 3.67 مليارات درهم لعام 2021».

وقال ألفرد، إن «الشركة أعلنت أخيراً عن مجموعة من المشروعات الفاخرة، ومنها (ووترفرونت ديستريكت) في (شوبا هارتلاند)، بالإضافة إلى إطلاق (ويفز) و(ويفز غراندي). وقد حظي كلا المشروعين باهتمام كبير في السوق، حيث بيعت 80% تقريباً من عقاراتهما. كما أطلقت الشركة مرحلة مشروع (ترانكويليتي) في (شوبا هارتلاند) بعد أن بيعت جميع مراحله السابقة بالكامل».

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