«واي كول للأغذية» الهندية تؤسس مقراً إقليمياً في دبي

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت شركة «واي كول للأغذية والمنتجات» الهندية، تأسيس مقر إقليمي لها في دبي، وسط مساع لنشر تكنولوجيا زراعية للمنتجات الغذائية الطازجة.

وقال المدير التنفيذي المؤسس المشارك لدى شركة «واي كول للأغذية والمنتجات»، كارثيك جايرامان، إن «واي كول فودز» تعمل على معالجة، توزيع وشراء المنتجات الطازجة، منتجات الألبان والأغذية الأساسية. وذكر أن الشركة تستهدف استخدام التكنولوجيا نفسها في الإمارات.

وأشار إلى أن تطبيق الشركة الإلكتروني يستطيع التحقق من الآفات التي تصيب المنتجات الزراعية باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وقال جايرامان: «سنستخدم التكنولوجيا نفسها لبناء الاتصال بين المزارعين المحليين في الإمارات، والمزارعين في المناطق التي تورد منتجاتها إلى الإمارات، وبين تجار التجزئة المحليين».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news