أحمد بن سعيد: أشجع جميع المؤسسات على الاستفادة من خدمات «دبي للجودة»

المصدر: دبي ■ وام

استقبل سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة طيران الإمارات، الراعي الفخري لمجموعة «دبي للجودة»، أعضاء مجلس إدارة المجموعة، المنتخب لثلاثة أعوام 2022-2024.

واستعرض أعضاء مجلس الإدارة مع سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، استراتيجية ورؤية المجموعة الجديدة، كي تصبح الشريك الرائد في مجال الجودة والتميز والابتكار على مستوى المنطقة، والمضي نحو التحول الرقمي لكل الأنشطة، حيث اعتمدت المجموعة التكنولوجيا الرقمية بنقل كل المعاملات من النظام التقليدي إلى منصات البرامج السحابية عبر الإنترنت، وتحويل المجموعة إلى منصة رقمية.

وأعرب سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الراعي الفخري لمجموعة «دبي للجودة» عن سعادته «برؤية أعضاء مجلس الإدارة الجديد ومدى تأثيرهم في تعزيز تميز الأعمال في مختلف القطاعات، على الصعيد المحلي والإقليمي»، وقال سموه «أشجع جميع المؤسسات على الانضمام والاستفادة من خدمات مجموعة دبي للجودة التي تقدمها تماشياً مع رؤية قادة الإمارات لتصبح دبي مركزاً للتميز والابتكار».

وعبّر رئيس مجلس إدارة مجموعة «دبي للجودة» الدكتور هزاع النعيمي، عن خالص امتنانه لسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، على دعمه الدائم للمجموعة «لتحقيق هدفنا المتمثل في أن نكون الشريك الرائد للجودة والتميز والابتكار على مستوى المنطقة». وقال «نحن متحمسون لخلق ثقافة التميز والحفاظ عليها من خلال تزويد أعضائنا بأفضل تجربة في خدماتنا، لتلبية احتياجاتهم وتطورات الأعمال الحالية». وحضر الاجتماع كلٌّ من رئيس مجلس إدارة مجموعة «دبي للجودة»، ونائب رئيس مجلس إدارة المجموعة، أحمد عبدالكريم الفهيم، والأمين العام للمجموعة، سيف علي محمد علي الشحي، والمدير المالي للمجموعة، مشعل علي النقبي، وعضو مجلس إدارة المجموعة، عامر بن أحمد، وعضو مجلس إدارة المجموعة، موسى طارق خوري، وعضو مجلس إدارة المجموعة، رحاب لوتاه، وعضو مجلس إدارة المجموعة، عادل محمد يوسف، والمدير العام للمجموعة، سميرة محمد شالوه.

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