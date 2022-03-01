7.64 مليارات درهم توزيعات «أبوظبي الأول» عن عام 2021

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

اختتم بنك أبوظبي الأول، أمس، اجتماع الجمعية العمومية السنوي، بالموافقة على توزيع أرباح للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 بنسبة 70% من رأس المال المدفوع، وبإجمالي 7.64 مليارات درهم؛ أي ما يعادل 70 فلساً للسهم الواحد، مقسمة إلى 49 فلساً نقداً، وما يعادل 21 فلساً في صورة أسهم. ويستحق توزيعات الأرباح مساهمو البنك المسجلون يوم الخميس الموافق 10 مارس 2022 (أي المشترون بتاريخ 8 مارس 2022).

كما تمت مناقشة كل البنود المطروحة على جدول أعمال الاجتماع والموافقة عليها، بما في ذلك مصادقة المساهمين على تقارير الأداء المالي للبنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، وتعديل النظام الأساسي للبنك لزيادة رأس المال إلى 11.05 مليار درهم عبر إصدار 127.61 مليون سهم جديد، بعد الحصول على الموافقات التنظيمية المطلوبة.

وقال سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي الأول: «على الرغم من الظروف الصعبة التي يشهدها القطاع المصرفي والاقتصاد بشكل عام محلياً وإقليمياً وعالمياً، استطاع بنك أبوظبي الأول الحفاظ على أهم أولوياته المتمثلة في تحقيق أفضل قيمة لمساهميه، وذلك من خلال تسجيل نتائج متميزة أثمرت عن توزيع أرباح بقيمة إجمالية بلغت 7.64 مليارات درهم، مقسمة إلى 5.35 مليارات درهم نقداً، وما يوازي 2.29 مليار درهم في صورة أسهم، والتي تعد الأعلى قيمة على مستوى توزيعات الأرباح بين البنوك الإماراتية، إضافة إلى العائد المحقق بنسبة 46% نتيجة التغير في سعر سهم البنك خلال عام 2021».

وأضاف سموّه: «تعكس آلية توزيع الأرباح لعام 2021 تركيزنا على الحفاظ على رأس المال لدعم النمو المستقبلي لأعمال البنك، مع زيادة العائد للمساهمين. وانطلاقاً من المكانة الرائدة للبنك كداعم رئيس في مسيرة النمو الاقتصادي الوطني؛ فإننا ملتزمون بدعم عملائنا، وتعزيز ازدهار المجتمعات التي نعمل ضمنها خلال عام 2022 والأعوام المقبلة. ونجحنا في تحقيق أفضل قيمة لمساهمينا على مر السنين، ونجدد التزامنا بالحفاظ على سجلنا الناجح، ومواصلة تحقيق عوائد مجدية ومستدامة لمساهمينا على المدى الطويل».

من جانبها، قالت الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول، هناء الرستماني: «لقد حققنا أداءً قياسياً خلال عام 2021، ما يعكس قوة نموذج تنوع الأعمال الذي ننتهجه وقدرتنا على الاستفادة من الفرص المتاحة في السوق، لاسيما في ضوء تحسّن المشهد الاقتصادي العام، الأمر الذي أثمر عن تحقيق عائد مُجزٍ لمساهمينا وعملائنا وموظفينا».

إلى ذلك، أعلن بنك أبوظبي الأول، عن توقيعه اتفاقية لبيع حصة 60% من «شركة ماغناتي للمدفوعات» Magnati إلى «شركة بروكفيلد للأعمال» وشركائها، المعروفة بـ«بروكفيلد»، في صفقة ستؤدي إلى رفع القيمة التقديرية لـ«ماغناتي» إلى 1.15 مليار دولار.

وبموجب الصفقة، سيحتفظ البنك بحصة 40% في «ماغناتي»، وسيواصل التواجد في الشركة عبر اتفاقية شراكة طويلة الأمد.

وتخضع صفقة البيع لشروط وموافقات الجهات التنظيمية. وعقب إتمامها، يعتزم البنك، الاستفادة من عائد البيع، بما يسهم في دعم نموه، ومواكبة التغييرات المستقبلية.

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