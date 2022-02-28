237 ألف موقع إلكتروني مُسَجَل على النطاق الوطني (.ae)

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، عن تسجيل 15000 ألف اسم جديد على الإنترنت ضمن النطاق الوطني لدولة الإمارات .ae خلال عام 2021، ليبلغ العدد الكلي لأسماء النطاقات المسجلة 237000 اسماً حتى بداية العام الجاري 2022.

وتؤكد هذه الزيادة ثقة الشركات ورواد الأعمال والمستثمرين في المزايا الي يوفّرها النطاق الوطني الذي يستمد قوته من سمعة دولة الإمارات بوصفها مركزاً اقتصادياً نشطاً، له مكانته العالمية والإقليمية.

وحول هذه الأرقام قال المهندس عبد الرحمن المرزوقي مدير إدارة السياسات والبرامج في الهيئة: "يعدّ نطاق الانترنت و الموقع الإلكتروني بمثابة الحضور الرسمي للمؤسسة أو الشركة في عالم الإنترنت، مما يجعلها على تواصل مع العالم كافة. ولمّا كان الموقع الإلكتروني من الأصول المهمة لأي مؤسسة، فإن النطاق .ae يتيح للمؤسسة تقديم نفسها كجزء من البيئة الاقتصادية لدولة الإمارات بما تتمتع به من سمعة عالية الأمر الذي يعود على المؤسسة بالكثير من آفاق النمو والتفاعل مع العالم".

وأكد المرزوقي أن فريق العمل في الهيئة يعمل بشكل مستمر على إدارة النطاق الوطني وتسهيل وصوله إلى كل من يرغب في امتلاكه، وقال: "تعمل إدارة أسماء نطاق الإنترنت .ae بشكل مستمر على توفير أفضل تجربة مستخدم للحصول على النطاق ومتابعته وتقديم خدمات الدعم اللازمة من خلال وكلاء معتمدين لهذا الغرض حيث يمكن التسجيل بشكل مؤتمت بشكل كامل ودون تدخل بشري وفي دقائق معدودة، الأمر الذي انعكس إيجاباً على حجم الإقبال على النطاق الوطني، كما نرى اليوم من خلال الأرقام".

وأشارت الهيئة إلى أن النطاق الوطني لدولة الإمارات يهدف إلى تعزيز ريادة الشركات المحلية، ودعم استراتيجيات المؤسسات في الدولة، كما تعمل إدارة أسماء نطاق الإنترنت الوطني على تطوير السياسات على النطاق الوطني تماشياً مع أفضل الممارسات الدولية، وتوفير الدعم التقني على مدار الساعة، والمتابعة من قبل فريق الدعم والتواصل السريع مع المسجلين وأصحاب التسجيل حال حدوث أي طارئ.

يذكر أن إدارة أسماء نطاق الإنترنت .ae تأسست عام 2007 من قبل هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية في دولة الإمارات كمنظم ومشغل التسجيل لاسم نطاق المستوى العلوي لرمز الدولة ae. واسم النطاق العربي .امارات، وتتولى إدارة أسماء نطاق الإنترنت .ae مسؤولية ضبط وتنفيذ جميع السياسات فيما يتعلق بتشغيل نطاق المستوى العلوي لرمز الدولة ae. و.امارات بالإضافة إلى الإشراف على تشغيل نظام التسجيل وتنظيمه بما يخدم الأطراف كافة.

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