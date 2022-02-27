«أراضي دبي» تطلق أول مؤشر أداء للإيجارات السكنية في الإمارة

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أطلقت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بالتعاون مع «بروبرتي فايندر»، النسخة الأولى من أول مؤشر أداء للإيجارات السكنية في دبي، وسجّل المؤشر الإجمالي في يناير الماضي 0.938 نقطة، بسعر 51.101 ألف درهم، بعد أن سجّل مؤشر أداء الإيجارات السكنية الشهري للشقق السكنية 0.943 نقطة، بسعر 46.994 ألف درهم، و0.868 نقطة للمؤشر الشهري للفلل والتاون هاوس، بسعر 131.882 ألف درهم.

ويتّخذ مؤشر أداء الإيجارات السكنية، من العام 2013 سنة الأساس، ومن يناير 2013 شهر الأساس، ومن الربع الأول 2013 ربع الأساس. وبحسب المؤشر فقد بلغ عدد عقود الإيجار السكنية في دبي خلال يناير 2022 ما يصل إلى 51 ألفاً و452 عقداً، 52% منها عقود جديدة، و48% عقود مجدّدة، في حين كانت 81% منها عقود سنوية، و19% عقود غير سنوية.

مؤشر الإيجارات

وتعزيزاً للشراكة بين «أراضي دبي» و«بروبرتي فايندر»، فقد تمّ إطلاق مؤشر أداء الإيجارات السكنية للمرة الأولى في دبي، والذي يشتمل على بيانات ومعلومات مهمة وبارزة بشكل كبير، إذ بلغ عدد عقود الإيجار خلال العام الماضي ما يصل إلى 564 ألفاً و36 عقداً، وهو الأمر الذي أدى إلى تحطيم الرقم القياسي لمدة 12 عاماً من حيث حجم عقود إيجار العقارات.

كما زاد عدد عقود الإيجارات السنوية بنسبة 50.3%، في حين زادت عقود الإيجار غير السنوية بنسبة 75.5% خلال عام 2021، مقارنة بعام 2020. وعند مقارنة البيانات على مدار السنوات القليلة الماضية، يتضح أن متوسط العدد السنوي لعقود الإيجار ارتفع بنسبة 7% تقريباً خلال السنوات الخمس الماضية. وبلغت الزيادة في عام 2021 نحو 56%، مقارنة بعام 2020، في حين شهد عام 2020 زيادة في عقود الإيجار السنوية بنسبة 2% مقارنة بعام 2019.

وزادت عقود الإيجار غير السنوية بنسبة 115.2% في الفترة ذاتها. وتظهر هذه النتائج أن الأرقام والبيانات المحققة على أرض الواقع، تتفوق على استطلاعات الرأي والتوقعات، وهناك كثير من الحقائق للكشف عنها ونشرها في السوق، من أجل تحقيق الشفافية الكاملة.

يناير 2022

وفيما يتعلق بشهر يناير 2022، فقد بلغ عدد عقود الإيجار في دبي أكثر من 51.452 ألف عقد، موزّعة ما بين 52% عقود جديدة، و48% عقود مجدّدة. ووفقاً لبيانات «بروبرتي فايندر»، فقد كانت عقود إيجار الشقق الأكثر طلباً هي للشقق المكونة من غرفتي نوم، تليها الشقق المكوّنة من غرفة نوم واحدة. في حين كانت عقود إيجار الفلل و«التاون هاوس»، الأكثر شيوعاً هي للفلل المكوّنة من ثلاث غرف نوم، تليها الفلل المكوّنة من أربع غرف نوم.

برنامج «إيجاري»

ووفقاً لبرنامج «إيجاري» المتخصّص بتسجيل عقود الإيجار وتجديدها، تصدّرت منطقة جبل علي الأولى، قائمة المناطق الأعلى تسجيلاً لعقود الإيجار في يناير 2022 بواقع (1811 عقداً)، وتلتها منطقة نايف (1760 عقداً)، ثم الكرامة (1754 عقداً)، يليها منطقة ورسان الأولى (1601 عقد)، والسوق الكبير (1457 عقداً)، وهي المناطق ذاتها التي استحوذت على المراتب الخمسة الأولى في العام 2021. وضمت القائمة بعد ذلك بالترتيب كلاً من منطقة الخليج التجاري (1317 عقداً)، والنهدة الثانية (1276 عقداً)، والبرشاء جنوب (1192 عقداً)، مرسى دبي (1174 عقداً)، وند حصة (1098 عقداً). وفي المجمل استحوذت المناطق العشر الأولى على 28% من إجمالي معاملات عقود الإيجار في يناير 2022.

العقارات السكنية

وبحسب بيانات الطلب من القاعدة الخاصة بشركة «بروبرتي فايندر»، تصدرت منطقة مرسى دبي عمليات البحث عن الإيجارات للشقق على المنصة في عام 2021، حيث استحوذت على أكثر من 11% من جميع عمليات البحث، تليها كلّ من مناطق «دبي داون تاون»، والخليج التجاري، وقرية جميرا الدائرية، وأبراج بحيرات جميرا. وبالنسبة للفلل والتاون هاوس، تركّزت عمليات البحث في عام 2021 في كلّ من جميرا، و«دبي هيلز استيت»، والينابيع، وهو ما يمثل نحو 18% من إجمالي عمليات البحث، تليها كلّ من المرابع العربية، ومنطقة أم سقيم ما يظهر حجم الطلب على العقارات في شارع أم سقيم.

• عدد عقود الإيجارات السنوية زاد بنسبة 50.3% خلال 2021 مقارنة بعام 2020.

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