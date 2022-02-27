"الإمارات للاتصالات المتكاملة" تضخ استثمارات كبيرة في الجيل الخامس

المصدر: دبي - وام

أكد فهد الحساوي الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة أن الشركة حرصت خلال العام 2021 وعلى مدار السنوات القليلة الماضية على ضخ استثمارات كبيرة في مجال تقنية الجيل الخامس وحالات الاستخدام المستندة إليها.. مشيرا إلى أن هذه الاستثمارات قد أثمرت عن توسيع نطاق التغطية لتشمل حالياً أكثر من 90 في المائة من السكان.

وأكد الحساوي أن الشركة نجحت في عقد شراكات استراتيجية مع العديد من الشركات والمؤسسات عبر القطاعين الحكومي والخاص لتسخير إمكانات تقنية الجيل الخامس وتوظيفها في تحسين نماذج الأعمال وكفاءة العمليات التشغيلية إلى جانب الاستفادة القصوى من تطبيقاتها والميزات التي تقدمها مثل سرعات الاتصال الفائقة ووقت الاستجابة المنخفض.

وأضاف: "سنواصل في عام 2022 جهودنا الرامية لنشر وتوسيع نطاق تغطية شبكة الجيل الخامس على امتداد دولة الإمارات وتقديم أفضل تغطية ممكنة لعملائنا ، إلى جانب المضي قدماً في تنفيذ استراتيجيتنا الهادفة إلى استكشاف وتطوير المزيد من حالات الاستخدام الجديدة المستندة إلى تقنية الجيل الخامس وتحويلها إلى تطبيقات وخدمات ملموسة لعملائنا من الأفراد والمؤسسات" .

وأشار إلى إطلاق خدمة الاتصال المنزلي المدعوم بتقنية الجيل الخامس والتي تعتبر بمثابة حل مبتكر لتوفير اتصال وإنترنت منزلي عريض النطاق يستند إلى تقنية الجيل الخامس ويعتبر مكملاً لخدمة النطاق العريض للهاتف الثابت والتي يتم توفيرها عبر الألياف الضوئية التقليدية.

ولفت إلى أنه بمجرد إطلاق الخدمة رسمياً سيتمكن العملاء من الحصول على جهاز توجيه "راوتر" لاسلكي منزلي يدعم تقنية الجيل الخامس من "دو" ليستمتعوا بتجارب اتصال مذهلة في منازلهم.

وقال الحساوي إنه مع استمرار جهود الشركة لبناء وتوسيع نطاق شبكة الجيل الخامس الخاصة بها عبر جميع أنحاء الدولة وبفضل شراكاتها الاستراتيجية أصبحت الآن نمتلك خبرة أكبر في كيفية تشغيل الخدمات القائمة على شبكة الجيل الخامس وتمكين عملائها من الاستفادة منها.. ونتوقع أن تساهم خبراتنا في هذا المجال بتعزيز قدرتنا على توفير المزيد من المنتجات والحلول والخدمات المتطورة للشركات والقطاعات الصناعية والتي ستساعدها على تلبية متطلباتها في العصر الرقمي الجديد.

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