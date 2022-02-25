«in5» تُطلق منصة تجمع المستثمرين وصناديق رأس المال الجريء

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت حاضنة الأعمال «in5»، التابعة لـ«مجموعة تيكوم»، والمتخصصة في تمكين روّاد الأعمال والشركات الناشئة في مجالات التكنولوجيا والتصميم والإعلام، عن توسيع خدماتها عبر إطلاق منصة جديدة هي الأولى من نوعها بالمنطقة، تجمع المستثمرين وصناديق رأس المال الجريء في مكان واحد ضمن «مركز in5 للتكنولوجيا» في مدينة دبي للإنترنت.

تواصل مباشر

وتوفر المنصة الدائمة إمكانية التواصل المباشر بين الشركات الناشئة ورواد الأعمال في الحاضنة في مختلف مراحل نمو أعمالهم من جهة، ومختلف أنواع المستثمرين في الشركات الناشئة وريادة الأعمال، بمن فيهم المستثمرون المستقلون وصناديق رأس المال الجريء من جهة أخرى، ما يدعم نمو الشركات وتوسعها انطلاقاً من دبي، ما يرسخ مكانة الإمارة وجهةً عالميةً للاستثمار وريادة الأعمال.

الوصول إلى التمويل

وقال المدير العام لمدينة دبي للإعلام، ماجد السويدي، إن دبي نجحت على مدى الأعوام الـ20 الماضية في إنشاء وترسيخ بيئة أعمال تنافسية ومحفزة للنمو، وبرزت وجهةً جاذبة لرواد الأعمال والمستثمرين.

وأضاف: «أسهمت حاضنة الأعمال in5 بدور مهم في تعزيز هذه البيئة خلال العقد الماضي، عبر احتضان أكثر من 500 شركة ناشئة ومساعدتها في الوصول إلى المستثمرين، وجمع تمويلات بلغت 1.4 مليار درهم».

وتابع: «لطالما كان تسهيل الوصول إلى التمويل جزءاً لا يتجزأ من خدماتنا، وهو ما مكّن شركاتنا الناشئة من جمع تمويلات قياسية، والنمو والتوسع إقليمياً وحتى عالمياً، ولضمان استدامة هذه المنظومة قررنا تعزيز تواجد المستثمرين معنا في الحاضنة، وتوفير منصة دائمة لهم للتواصل بشكل يومي مع الشركات الناشئة ورواد الأعمال، خصوصاً أن رأس المال الجريء والاستثمار في الشركات الناشئة يشهدان نمواً كبيراً إقليمياً وعالمياً».

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