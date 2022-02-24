«in5» تطلق منصة تجمع المستثمرين وصناديق رأس المال الجريء

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أعلنت حاضنة الأعمال «in5»، التابعة لـ«مجموعة تيكوم»، والمتخصصة في تمكين روّاد الأعمال والشركات الناشئة في مجالات التكنولوجيا والتصميم والإعلام، عن توسيع خدماتها عبر إطلاق منصة جديدة هي الأولى من نوعها بالمنطقة، تجمع المستثمرين وصناديق رأس المال الجريء في مكان واحد ضمن «مركز in5 للتكنولوجيا» في مدينة دبي للإنترنت.



تواصل مباشر

وتوفر المنصة الدائمة إمكانية التواصل المباشرة بين الشركات الناشئة ورواد الأعمال في الحاضنة في مختلف مراحل نمو أعمالهم من جهة، ومختلف أنواع المستثمرين في الشركات الناشئة وريادة الأعمال بمن فيهم المستثمرين المستقلين وصناديق رأس المال الجريء من جهة أخرى، ما يعزز فرص الشراكات ويدعم نمو الشركات وتوسعها انطلاقاً من دبي ما يرسخ مكانة الإمارة وجهةً عالميةً للاستثمار وريادة الأعمال.



الوصول إلى التمويل

وقال المدير العام لمدينة دبي للإعلام، ماجد السويدي، إن دبي نجحت على مدى الأعوام الـ20 الماضية في إنشاء وترسيخ بيئة أعمال تنافسية ومحفزة للنمو في مختلف القطاعات، وبرزت وجهةً جاذبة لرواد الأعمال والمستثمرين من جميع أنحاء العالم.

وأضاف: «أسهمت حاضنة الأعمال in5 بدور مهم في تعزيز هذه البيئة خلال العقد الماضي، عبر احتضان أكثر من 500 شركة ناشئة ومساعدتها في الوصول إلى المستثمرين وجمع تمويلات بلغت 1.4 مليار درهم».

وتابع السويدي: «لطالما كان تسهيل الوصول إلى التمويل جزءاً لا يتجزأ من خدماتنا، وهو ما مكّن شركاتنا الناشئة من جمع تمويلات قياسية، والنمو التوسع إقليمياً وحتى عالمياً، ولضمان استدامة هذه المنظومة قررنا تعزيز تواجد المستثمرين معنا في الحاضنة، وتوفير منصة دائمة لهم للتواصل بشكل يومي مع الشركات الناشئة ورواد الأعمال واقتناص الفرص المتاحة، خصوصاً أن رأس المال الجريء والاستثمار في الشركات الناشئة يشهد نمواً كبيراً إقليمياً وعالمياً».



مساحات ومرافق

وتوفر المنصة مساحات متنوعة ومرنة للمستثمرين المستقلين وصناديق رأس المال الجريء على حدٍ سواء، وتضم مرافق وغرف اجتماعات مجهزة بالكامل، كما تضم شاشات تفاعلية تظهر بيانات حول سلاسل التمويل وآخر الصفقات، إضافة إلى ابتكارات الشركات الناشئة الباحثة عم فرص للنمو، وتسليط الضوء على الشركات المليارية المحتملة.

وتنظم الحاضنة بشكل مستمر سلسلة من الفعاليات وورش العمل والبرامج التدريبية يقدمها نخبة من الخبراء والمتخصصين ويمكن لرواد الأعمال والمستثمرين المشاركة فيها والتفاعل واستكشاف الفرص.

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