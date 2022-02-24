«دبي كوميرسيتي» تعلن عن برنامج لتعزيز محفظة الخدمات المتخصصة

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت «دبي كوميرسيتي»، أول منطقة حرة للتجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، عن إطلاق «برنامج شراكات دبي كوميرسيتي»، الذي يهدف إلى تعزيز محفظة المنطقة الحرة من الشركاء العالميين، الذين يقدمون خدمات متخصصة في العديد من المجالات المتنوعة للمتعاملين من الشركات التي تتخذ منها مقراً لها.

وأشارت «دبي كوميرسيتي» إلى أن البرنامج ينسجم مع مساعي المنطقة الحرة الرامية إلى توفير منظومة من شأنها دعم شركات التجارة الإلكترونية.

ودعت الشركات التي تقدم خدمات متخصصة في مجال تأسيس الشركات، والاستشارات الاستراتيجية ودعم الأعمال، وخدمات ومنصات ودعم أعمال التجارة الإلكترونية، والتخزين وخدمات الميل الأخير، والتسويق الرقمي، وغيرها من الخدمات ذات الصلة بمجال التجارة الإلكترونية، إلى التقديم للبرنامج عبر الموقع الرسمي للمنطقة الحرة، وتقديم محفظة الخدمات التي تقدمها، وشهادات معايير الجودة ذات الصلة.

في سياق آخر، أطلقت «دبي كوميرسيتي» حزمة تحفيزية جديدة، تمنح المتعاملين من الشركات بمختلف أنواعها وأحجامها، مرونة عالية في الحصول على العرض الأنسب لمتطلباتها، بما يشمل تأسيس الأعمال، وتسجيل الشركات، وحجز المساحات المكتبية والمستودعات، والخدمات الاستشارية.

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