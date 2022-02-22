«مبادلة» تعتزم استثمار 350 مليون دولار في «برينستون ديجيتال»

المصدر: أبوظبي ــ الإمارات اليوم

وافقت «شركة مبادلة للاستثمار» على استثمار مبلغ 350 مليون دولار في «مجموعة برينستون ديجيتال»؛ شركة مراكز البيانات في آسيا التي تتخذ من سنغافورة مقراً لها.

وأفاد بيان أمس بأن هذا الاتفاق يأتي في إطار جولة تمويل تتجاوز قيمتها نصف مليار دولار، ويشارك فيها «شركة واربرغ بينكوس»، وصندوق معاشات التقاعد لمعلمي مقاطعة أونتاريو (صندوق معلمي أونتاريو)، وهما المساهمان الحاليان في «برينستون ديجيتال».



وقال الرئيس التنفيذي لقطاع استثمارات العقارات والبنى التحتية في «مبادلة للاستثمار»، خالد عبدالله القبيسي: «يسعدنا كواحد من أبرز الصناديق السيادية على مستوى العالم أن نكون المستثمر الرئيس في (برينستون ديجيتال)، وأن نبرم هذه الشراكة لدعم مسيرة نموّها».

ولفت إلى أن «برينستون ديجيتال» منصة بنية تحتية رائدة لمراكز البيانات تعمل في سوق جذاب، وتلبّي الطلب المتزايد من قطاع الحوسبة ذات النطاق الواسع، والاقتصادات الرقمية في آسيا.

من جهته، قال الشريك المؤسس ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «برينستون ديجيتال»، رانغو سالجامي، إن «مبادلة» تتمتع بسجلٍ حافل من النجاحات في مجال الاستثمارات طويلة الأجل، وخبرة واسعة في مجال البنية التحتية الرقمية، ما يجعلها شريكاً مثالياً لنا، فيما نواصل العمل على توسيع نطاق أعمالنا.

يشار إلى أن «مجموعة برينستون ديجيتال» تأسست عام 2017، وهي مشغّل لمراكز البيانات في آسيا، ويتمتع بحضور واسع في أبرز الاقتصادات الرقمية الآسيوية.

وتضمّ المجموعة 20 مركز بيانات بسعات تفوق 600 ميغاواط على امتداد خمس دول، تزوّد شركات الإنترنت والشبكات السحابية والمؤسسات المالية ببنية الإنترنت التحتية وخدمات مراكز البيانات عالمية المستوى والقابلة للتطوير، لتلبية طلبها المتزايد في كافة أنحاء آسيا.

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