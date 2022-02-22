اعتباراً من 15 يونيو 2022.. «الاتحاد للطيران» إلى كريت ومالقة وسانتوريني وزنجبار

المصدر: أبوظبي ــ الإمارات اليوم

أعلنت «شركة الاتحاد للطيران» عن وجهة جديدة، وأخرى تستأنف تشغيلها خلال موسم الصيف، إلى أوروبا والمحيط الهندي.

وأفادت الشركة في بيان لها، بأنها ستضيف جزيرة كريت، كما ستستأنف رحلاتها إلى وجهات: مالقة، وسانتوريني، وزنجبار، مؤكدة أن تشغيل الرحلات إلى الوجهات الأربعة سيبدأ اعتباراً من منتصف يونيو 2022.



وفصّلت الشركة أنها ستُطلق رحلات موسمة بمعدّل رحلتين في الأسبوع إلى جزيرة كريت اليونانية، اعتباراً من 15 يونيو 2022، لافتة إلى أن من المقرر تشغيل الرحلات عبر طائرة من طراز «إيرباص A320»، والتي ستربط العاصمة أبوظبي بهيراكليون، عاصمة كريت.



ووفقاً لجدول الرحلات المعلن، ستشغل «الاتحاد للطيران» رحلتين في الأسبوع إلى مالقة اعتباراً من 15 يونيو 2022، وثلاث رحلات في الأسبوع إلى سانتوريني اعتباراً من 16 يوينو، وثلاث رحلات في الأسبوع إلى زنجبار اعتباراً من 17 يونيو.



وقال نائب أول الرئيس لشؤون المبيعات والشحن في «الاتحاد للطيران»، مارتن درو: «يسرّ (الاتحاد للطيران) توفير مزيد من الخيارات لضيوفها الراغبين في قضاء عطلات مميزة خلال موسم الصيف».

وأضاف: «تُعدّ كريت وجهة مثالية للمسافرين الذين يتطلعون للحصول على تجربة تجمع بين الشاطئ والجبل، وتُشكل تلك الوجهة إلى جانب مالقة وسانتوريني وزنجبار، إضافات مميزة على شبكة (الاتحاد للطيران) لموسم الصيف».

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