مكتب أبوظبي للاستثمار يعقد شراكة مع «ولفيز» لدعم سياحة الدراجات الهوائية

المصدر: أبوظبي ــ الإمارات اليوم

دخل «مكتب أبوظبي للاستثمار» في شراكة جديدة مع شركة «ولفيز» المتخصصة بالدراجات الهوائية ومستلزماتها، وذلك في إطار «برنامج الابتكار» التابع للمكتب، البالغة قيمته ملياري درهم، والذي يهدف إلى توفير الدعم للشركات التي تتطلع إلى تطوير وتنمية أعمالها في إمارة أبوظبي.

وأفاد بيان أمس، بأن «ولفيز» هي الشركة الأولى العاملة في قطاع السياحة التي تستفيد من «برنامج الابتكار»، تماشياً مع أهداف الإمارة لتطوير الفرص الاستثمارية وتحقيق التنمية السياحية المستدامة.



دعم مالي

وسيقدم مكتب أبوظبي للاستثمار دعماً مالياً وغير مالي لسلسلة «ولفيز» لرفد جهودها بالمزيد من الإمكانات، لتعزيز انتشار وممارسة رياضة الدراجات الهوائية، والفعاليات المختلفة المرتبطة بها، ودعم رؤية أبوظبي للتحول إلى مركز عالمي لركوب الدراجات الهوائية، كما يوفر للسياح أساليب تنقل جديدة ومبتكرة، لاستكشاف المعالم والمواقع السياحية المختلفة في إمارة أبوظبي.



صالات عرض

وبالاستفادة من دعم «أبوظبي للاستثمار»، ستفتتح «ولفيز» أربع صالات عرض في الحديريات، و«الريم مول» في جزيرة الريم، و«حلبة ياس مارينا»، ونادي أبوظبي للدراجات الهوائية في مدينة العين، والتي ستوفر جميعها خيارات متنوعة لاستئجار أو امتلاك الدراجات الهوائية، كما سيتمتع فرع الشركة في «الحديريات» بأكبر معرض للدراجات الهوائية في منطقة الشرق الأوسط.



تطوير السياحة

وقال رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، محمد علي الشرفاء، إن أبوظبي تواصل جهودها الدؤوبة لتطوير القطاع السياحي، في إطار تنويع مصادر الدخل من النشاطات الاقتصادية ذات القيمة المضافة.

وأضاف: «يقدم برنامج الابتكار دفعة قوية للشركات الطموحة التي تتطلع للاستفادة من الفرص الكبيرة المتاحة في قطاع السياحة المتنامي في الإمارة، وذلك من خلال دعم جهودها وتمكينها من ترسيخ مكانة أبوظبي، وجهة سياحية عالمية»، مؤكداً مواصلة العمل مع مختلف شركات القطاع الخاص، لتوفير الوظائف، واستقطاب الكفاءات البشرية، وتطوير بنية تحتية عالمية، ووضع رؤية طموحة وواضحة للمستقبل.



نقل صحي

من جانبه، قال المدير التنفيذي بالإنابة لقطاع المؤسسات التجارية في مكتب أبوظبي للاستثمار، محمد الظاهري: «ستسهم هذه الشراكة في توفير وسيلة نقل صحية وصديقة للبيئة تمكن السياح المحليين والدوليين من استكشاف المعالم السياحية والمواقع الطبيعية الغنية في إمارة أبوظبي»، لافتاً إلى ان الشراكة تحمل فوائد ومزايا متعددة كتوفير وسيلة نقل مميزة تحث على اتباع نموذج حياة صحي، وتتفق مع رؤية إمارة أبوظبي الشاملة للسياحة وركوب الدراجات كأسلوب حياة صحي.

في السياق نفسه، قال المؤسس والرئيس التنفيذي لـ«ولفيز»، ولفجانج هوهمان، إن الشراكة مع مكتب أبوظبي للاستثمار، ستمكن «ولفيز» من الاستفادة من الخبرات الحكومية الكبيرة لتعزيز الجهود الاستراتيجية الرامية لنشر وتعزيز ثقافة ركوب الدراجات، كما ستسهم في تنمية القطاع السياحي في العاصمة أبوظبي، مؤكداً أن افتتاح صالة «ولفيز» الجديدة والمتقدمة في «الحديريات» سيسهم في تطوير الجولات السياحة باستخدام الدراجات الهوائية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news