"طيران الإمارات" تعدل أسعار التذاكر بصورة طفيفة جراء ارتفاع الوقود

المصدر: دبي _ الإمارات اليوم

قال متحدث باسم "طيران الإمارات": إن الناقلة تأثرت، مثلها في ذلك مثل الناقلات الأخرى، جراء ارتفاع أسعار الوقود. و"على ضوء ذلك، عدّلنا الأسعار بصورة طفيفة عبر شبكتنا".

وأضاف المتحدث ل "الإمارات اليوم"، "نحن نراقب عن كثب تطورات أسعار الوقود، التي تمثّل حالياً وفي المدى المنظور أكبر عنصر في تكاليف التشغيل، ونعمل بقدر الإمكان للحد من تأثير تكاليف وقود الطائرات المتصاعدة على متعاملينا".

وذكر أن "طيران الامارات"، "ستراجع أسعار التذاكر باستمرار، ونعدل عند الضرورة بما يتماشى مع ديناميكيات السوق والبيئة التنافسية، والتأثيرات الموسمية واستعادة عافية الطلب على السفر، وأنماط حجوزات المستهلكين وأسعار وقود الطائرات، وعوامل أخرى".

وأكد أنه بالرغم من التعديلات الأخيرة، فإننا على ثقة من أن أسعارنا تنافسية وتوفر قيمة عالية، إلى جانب ما نقدمه من تدابير الصحة والسلامة المشددة ومرونة الحجز والتغطية التأمينية المجانية الخاصة بـ"كوفيد-19" لدعم متعاملينا.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news