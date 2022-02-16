مطار دبي الدولي يسجّل 3.76 ملايين مسافر خلال يناير 2022

المصدر: أزاد عيشو ■ دبي

أظهرت بيانات هيئة دبي للطيران المدني، أن إجمالي أعداد المسافرين عبر مطار دبي الدولي خلال يناير الماضي 2022 وصل إلى ثلاثة ملايين و766 ألفاً و993 مسافراً، مقارنة بمليونين و46 ألفاً ومسافرين اثنين في يناير 2021 بنسبة نمو جاوزت 84%.

وبحسب بيانات حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، وصل حجم الشحن الجوي عبر مطار دبي الدولي إلى 174 ألفاً و229 طناً في يناير 2022 مقابل 166 ألفاً و430 طناً في الشهر ذاته من عام 2021 بنسبة نمو بلغت 4.6%، في ما وصل حجم الشحن الجوي عبر مطار آل مكتوم إلى 14 ألفاً و505 أطنان مقابل 14 ألفاً و589 طناً.

وسجل مطار دبي الدولي 27.3 ألف حركة طيران مقابل 3.5 آلاف حركة لمطار آل مكتوم الدولي خلال يناير الماضي.

يُشار إلى أن مطار دبي الدولي استقبل 29.11 مليون مسافر خلال عام 2021 ككل، وارتفعت أعداد المسافرين في المطار بنسبة 12.4% مقارنة مع 25.9 مليون مسافر خلال عام 2020.

وعاد مطار دبي الدولي، الأكثر ازدحاماً في العالم، إلى العمل بطاقته التشغيلية الكاملة بنسبة 100%، بعد افتتاح المرحلة الأخيرة من «الكونكورس A» ضمن المبنى «رقم 3»، حيث شملت العودة جميع المحطات، والاستراحات أخيراً.

واستعاد المطار 99% من شبكة الربط مع دول العالم، و83% من الوجهات، و117% من عدد شركات الطيران التي كانت تسيّر رحلاتها عبر المطار قبل جائحة «كوفيد-19».

• الشحن الجوي عبر مطار دبي الدولي ارتفع بنسبة 4.6% خلال يناير 2022.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news