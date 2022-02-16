«دبي المالي العالمي» يحقق أفضل أداء سنوي في تاريخه

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلن مركز دبي المالي العالمي، عن تحقيقه لأفضل أداء سنوي في تاريخه، ليواصل دوره المحوري في دعم اقتصاد دولة الإمارات، فضلاً عن ترسيخ مكانته الرائدة، بوصفه أحد أبرز اللاعبين الرئيسين في القطاع المالي العالمي.

تحقيق الأهداف

وأفاد المركز بأنه نجح خلال العام الماضي، وعلى الرغم من تحديات جائحة «كوفيد-19» العالمية، في تحقيق أهداف النمو المحددة في «استراتيجية 2024» قبل ثلاث سنوات من موعدها المقرر، خلال النصف الأول من عام 2021 الذي شهد تسجيل 996 شركة جديدة في المركز، وهو أعلى رقم يسجل على الإطلاق خلال عام واحد بزيادة قدرها 36% مقارنة مع عام 2020، ليوازي هذا النمو في عدد الشركات المسجلة في المركز أكثر من ثلاثة أضعاف متوسط القيم المسجلة خلال العقد الماضي.

وارتفع العدد الإجمالي للشركات المسجلة النشطة في المركز المالي من 2919 شركة في عام 2020 إلى 3644 شركة في عام 2021 بزيادة قدرها 25%. كما ارتفع عدد الشركات التي تنشط في القطاع المالي والابتكار من 915 شركة في عام 2020 إلى 1124 شركة الآن بزيادة قدرها 23%.

أداء مالي قوي

وخلال عام 2021، قدّم مركز دبي المالي العالمي، أداءً مالياً قوياً أسهم في تحقيقه أعلى مستويات الإيرادات السنوية والأرباح التشغيلية على الإطلاق، إذ ارتفعت إيرادات المركز بنسبة 16% لتصل إلى 897 مليون درهم مقارنة مع 774 مليون درهم في عام 2020، وبنسبة زيادة قدرها 7% عن المستويات المسجلة خلال فترة ما قبل الجائحة في عام 2019 والتي بلغت حينها 838 مليون درهم، والتي كانت أقوى سنة مالية في تاريخ المركز.

الأرباح التشغيلية

وأسهمت زيادة الإيرادات وتدابير ضبط التكاليف في تعزيز الأرباح التشغيلية للعام والتي بلغت 573 مليون درهم بزيادة قدرها 26% مقارنة مع عام 2020 الذي بلغت أرباحه التشغيلية 457 مليون درهم؛ وبنسبة 13% مقارنة مع عام 2019 الذي بلغت أرباحه التشغيلية 510 ملايين درهم.

وللمرة الأولى على الإطلاق، تجاوزت قيمة إجمالي الأصول حدود 14.80 مليار درهم (أربعة مليارات دولار)، ما يعكس بوضوح قوة الوضع المالي الذي يتمتع به المركز. وواصل مركز دبي المالي العالمي، الاستفادة من الإقبال القوي على مرافقه عالمية المستوى ذات الموقع الاستراتيجي. وخلال العام، تم تأجير 350 ألف قدم مربعة إضافية من المساحات التجارية ضمن المركز مقارنة مع 201.9 ألف قدم مربعة في عام 2020، بزيادة نسبتها 73%.

أداء استثنائي

وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس مركز دبي المالي العالمي، إنه «بفضل رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تواصل مختلف القطاعات الحيوية في دبي تقديم أداء استثنائي، يعكس مدى قوة ركائزها الاقتصادية الراسخة، في مواجهة التحديات العالمية التي جلبتها الجائحة والتي بلغت مداها على مدار العامين الماضيين، ويسعدنا أن يكون (دبي المالي العالمي) في مقدمة تلك القطاعات من خلال ما حققه من نتائج غير مسبوقة، وهو ما يؤكد ريادة دبي للتعافي العالمي على الصعيد الاقتصادي والمالي».

اقتصاد مرن

وتابع سموه: «امتلاك دبي لاقتصاد مرن ومتطور قائم على الإبداع مكّن مركز دبي المالي العالمي من استكمال مسيرة النمو والتطور وتوسيع نطاق مجتمعه المالي، رغم المستجدات العالمية سريعة التغير. مسيرة عمل جاد نجني ثمارها اليوم إنجازات تؤكد نجاح استراتيجيات تم تطويرها بتقييم واقعي وموضوعي للمعطيات المحيطة.. مصالح شركائنا كانت وستظل دائماً محل اهتمامنا وعملنا لإيجاد البدائل اللازمة كافة، لكي نتقدم معاً نحو المستقبل المنشود».

ثقة كبيرة

وشدد سموه على أن «الأداء القياسي لمركز دبي المالي العالمي في 2021 يجسد رصيد الثقة الكبير الذي أسسه لدى مجتمع المال والأعمال سواء المحلي أو العالمي»، لافتاً سموه إلى أن النتائج القوية هي نتاج شراكات المركز المتنامية مع كبرى المؤسسات المالية العالمية، التي يحرص المركز على تعزيز أعمالها ببنية تحتية رفيعة المستوى، وأطر تنظيمية مرنة تمنحها حداً تنافسياً فعالاً على مستوى الصناعة المالية العالمية.

وأعرب سمو رئيس مركز دبي المالي العالمي، عن تقديره لجهود فريق العمل وما قدمه أعضاؤه من إسهامات، ترجمت رؤية القيادة إلى إنجازات ملموسة، وكانت سبباً في تمكين المركز من تجاوز فترة صعبة واجهها العالم خلال الفترة الماضية، متمنياً للفريق مزيداً من التوفيق في تهيئة أفضل بيئة عمل ممكنة وتلبية كل احتياجات مجتمع المركز الآخذ في التطور والنمو.

جذب الاستثمارات

إلى ذلك، قال محافظ مركز دبي المالي العالمي، عيسى كاظم: «تمكّن اقتصاد دبي من التعافي بسرعة أكبر، مقارنة مع العديد من الاقتصادات العالمية في أعقاب تداعيات جائحة (كوفيد-19)»، لافتاً إلى أن المركز المالي لعب دوراً مهماً في حفز هذه المرحلة الجديدة من النمو مع إسهامه بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي لدبي.

وتابع: «سنركز في عام 2022 على دفع عجلة الاقتصاد المستقبلي من خلال جذب مزيد من استثمارات القطاع المالي إلى دولة الإمارات».

إنجاز مبهر

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، عارف أميري، إن المركز قدم أداء استثنائياً خلال عام 2021، ونجح في تحقيق أهداف النمو المحددة في استراتيجيته لعام 2024 قبل ثلاث سنوات من موعدها المقرر.

وأضاف: «يعتبر هذا الأمر إنجازاً مبهراً بالنسبة لأي مركز مالي عالمي في ضوء البيئة الحالية للاقتصاد الكلي العالمي. ونتوقع أن تسهم هذه المنهجية التي نعتمدها في مساعدة دبي على إرساء مكانتها مركزاً عالمياً للتكنولوجيا والابتكار، فضلاً عن ترسيخ مكانتنا بصفتنا المركز المالي الرائد في المنطقة».

موظفو المركز

يشار إلى أن عدد موظفي مركز دبي المالي العالمي ارتفع بنسبة 11% ليبلغ 29.7 ألف موظف، مسجلاً زيادة صافية تقدر بنحو 3000 موظف، وتعتبر الأكبر منذ أكثر من 10 سنوات. وتمثل هذه الوظائف قوة عاملة تتألف من موظفين يتمتعون بمهارات عالية من نحو 150 جنسية مختلفة.

مكتوم بن محمد:

• «الأداء القياسي لمركز دبي المالي العالمي يجسد رصيد الثقة الكبير الذي أسسه لدى مجتمع المال والأعمال محلياً وعالمياً».

• «امتلاك دبي لاقتصاد مرن ومتطور قائم على الإبداع مكّن مركز دبي المالي العالمي من استكمال مسيرة النمو والتطور».

الأفضل عالمياً

يحتضن مركز دبي المالي العالمي، من بين قائمة الشركات المسجلة البالغ عددها 3644 شركة، 17 بنكاً من أصل أفضل 20 بنكاً في العالم، و25 من أصل أهم 30 بنكاً من البنوك ذات الأهمية النظامية عالمياً، وخمساً من أصل أفضل 10 شركات تأمين، وخمساً من أصل أبرز 10 شركات في مجال إدارة الأصول، وغيرها من شركات المحاماة والاستشارات.

الأصول المصرفية

ارتفع إجمالي قيمة الأصول المصرفية المحجوزة في مركز دبي المالي العالمي، ليصل إلى 198.5 مليار دولار مقارنة بنحو 189.4 مليار دولار في عام 2020، بزيادة نسبتها 5%.

كما ارتفع إجمالي عمليات الإقراض التي أجرتها شركات المركز المالي، ليصل إلى 108.1 مليارات دولار، مقارنة بنحو 64 مليار دولار في العام السابق، بزيادة نسبتها 69%.

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