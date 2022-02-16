«فلاي دبي» تستأنف رحلات «مطار صبيحة» التركي مطلع مارس

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت «شركة فلاي دبي» أنها ستستأنف رحلاتها إلى مطار صبيحة كوكجن (SAW) في مدينة إسطنبول التركية اعتباراً من الثاني من مارس 2022 بخمس رحلات أسبوعياً.

وأفادت في بيان، بأنه ومع رحلاتها اليومية إلى مطار إسطنبول (IST)، فإنها ستزيد عدد رحلاتها إلى مدينة إسطنبول إلى 12 رحلة في الأسبوع، لافتة إلى أن شبكتها في تركيا تشمل العاصمة أنقرة، إذ تشغل رحلتين أسبوعياً إليها.

وأوضحت «فلاي دبي» أن الرحلات ستعمل من المبنى رقم 2 في مطار دبي الدولي إلى مطار صبيحة كوكجن، بمعدل خمس رحلات في الأسبوع.

وتبدأ أسعار التذاكر على درجة الأعمال ذهاباً وإياباً من دبي من 7470 درهماً، فيما تبدأ أسعار الدرجة السياحية من 1475 درهماً. أما أسعار درجة الأعمال من إسطنبول ذهاباً وإياباً فتبدأ من 1790 دولاراً (نحو 6573 درهماً)، وأسعار الدرجة السياحية من 320 دولاراً (نحو 1175 درهماً).

وقال نائب الرئيس الأول للعمليات التجارية والتجارة الإلكترونية في «فلاي دبي»، جيهون أفندي، إن الشركة تؤكد التزامها بجعل السفر أكثر سهولة من خلال توفير مزيد من الخيارات للمسافرين.

وأضاف: «لاتزال إسطنبول وجهة شهيرة على شبكتنا، ونرحّب باستئناف عملياتنا في مطار صبيحة كوكجن، الذي يوفر خياراً آخر مناسباً للمسافرين إلى إسطنبول».

وستكون رحلات «مطار صبيحة كوكجن» ضمن رحلات الرمز المشترك مع «شركة طيران الإمارات»، ما يوفر للمسافرين المزيد من الخيارات لرحلات الربط عبر محور الطيران الدولي في دبي إلى أكثر من 190 وجهة بين كل من شبكتي «طيران الإمارات» و«فلاي دبي».

ويمكن للمسافرين على متن طائرة «بوينغ 737 ماكس» الاستمتاع بمزيد من الراحة، وتجربة سفر معززة، إذ تتميز المقصورة الجديدة بوجود سرير مسطح في درجة الأعمال، إضافة إلى مساحة إضافية، كما تتميز «بوينغ 737 ماكس» بشاشة عالية الدقة مقاس 11.6 بوصة، مع مجموعة من الأفلام والبرامج.

في سياق آخر، كشف متحدث باسم «شركة فلاي دبي» عن تعليق رحلات الناقلة بين دبي وأوكرانيا مؤقتاً حتى 17 فبراير الجاري.

وقال المتحدث في تصريحات تلقتها «الإمارات اليوم» حول الرحلات إلى أوكرانيا، إن «الشركة تراقب الوضع، وستراجع خططها بما يتماشى مع تعليمات السلطات المختصة».

وتابع: «نتواصل مع المسافرين بخصوص خيارات استرداد قيمة التذكرة، وإعادة الحجز الخاصة بهم».

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