«دي بي ورلد» توفر منصة جديدة لتتبع سلسلة التوريد العالمية

المصدر: دبي - وام

أعلنت «دي بي ورلد»، المزود الرائد لحلول سلسلة التوريد الذكية، أمس، عن توفر منصة «CARGOES Flow»، على نطاق واسع وهي منصة شاملة تتيح عملية تتبع الشحنات متعددة الوسائط عبر البر والبحر والجو.

وتقدم المنصة، حلا متكاملا لسلسلة التوريد فهي توفر المتابعة في الوقت الفعلي للشحنات، بغض النظر عن أوضاع الشحن وشركات النقل وممرات الشحن. وتتيح المنصة، التي لا يتطلب استخدامها أي إعداد بواجهة مستخدم بديهية وسهلة الاستخدام، للمستخدمين، الوصول إلى إمكانية متابعة دقيقة لسلسلة التوريد الخاصة بهم وإدارة الإنتاجية والتخطيط وتحسين التكلفة والأداء العام للأعمال بشكل أفضل.

وتوفر المنصة، معلومات استخباراتية في الوقت الفعلي عن حالة الشحنات النشطة والمكتملة على منصة واحدة مخصصة.

وتشمل الميزات الرئيسة للمنصة ما يلي: ذكاء الأعمال «Business Intelligence» وهي لوحة معلوماتية تعرض الرؤى والاتجاهات الرئيسة للشحنات الجارية، حيث يتم عرض المقاييس والرسوم البيانية الرئيسة في المقدمة، وتحدد في المنتصف أوجه القصور المحتملة وفرص التحسين، فضلا عن لوحة معلومات متعددة المستويات «Multi-Level Dashboard»، عرض لخريطة العالم تشمل جميع الشحنات النشطة ومواقعها الحالية بما في ذلك الاستثناءات والتنبيهات المشفرة بالألوان لسهولة تفسيرها، بالإضافة الى تعاون الشركاء «Partner Collaboration»، لتسهيل التعاون بين شركاء الأعمال، من خلال خاصية مشاركة الوثائق وتتبع مشاركة البيانات وإخطارات البريد الإلكتروني.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للعمليات اللوجستية والتكنولوجيا في «دي بي ورلد»، مايك باسكاران، إن «سلسلة التوريد الشاملة الحالية قد تبدو معقدة للغاية فهي تضم العديد من الأطراف المعنية ونقاط النهاية والبيئات المنعزلة القديمة»، معتبرا أن «منصة (CARGOES Flow) تقدم تغييرا جذريا لهذا الوضع الحالي ومن شأنها مساعدة عملائهم على توحيد عمليات سلسلة التوريد الخاصة بهم لضمان أن تتم عملياتهم اللوجستية بسلاسة ودقة وكفاءة وتوافقية دون أي عوائق».

وأضاف الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في مجموعة «دي بي ورلد»، براديب ديساي، إن «الرؤية التنبؤية والحقيقية هما المحركان الرئيسان لتقديم تجربة أفضل للعملاء وكفاءة تشغيلية في سلسلة التوريد. وتوفر المنصة لشركات الشحن ومقدمي الخدمات إمكانية متابعة شاملة لشحناتهم متعددة الوسائط من خلال التجميع والتحليل الذكي للبيانات من مصادر مختلفة، مما يوفر تجربة فريدة لا مثيل لها في سوق الشحن اليوم».

وستواصل «دي بي ورلد» استثماراتها في التقنيات والحلول الجديدة مثل منصة CARGOES Flow لجعل الخدمات اللوجستية لمجتمع سلسلة التوريد العالمي أكثر ذكاء وكفاءة بهدف تمكين الشركات من العمل بسلاسة والتوسع بصورة أسرع. وأصبحت المنصة متوفرة الآن على نطاق واسع لجميع الفئات من شركات الشحن ومقدمي الخدمات اللوجستية وهي أحدث إضافة إلى مجموعة أدوات CARGOES الهادفة لتبسيط الخدمات اللوجستية الشاملة والتجارة في جميع أنحاء العالم.



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