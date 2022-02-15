«فلاي دبي» تعلق رحلات أوكرانيا مؤقتاً.. وتتواصل مع المسافرين لاسترداد قيمة التذاكر

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

كشف متحدث باسم «شركة فلاي دبي» عن تعليق رحلات الناقلة بين دبي وأوكرانيا مؤقتاً حتى 17 فبراير الجاري.

وقال المتحدث في تصريحات تلقتها «الإمارات اليوم» حول الرحلات إلى أوكرانيا، إن الشركة تراقب الوضع، وستراجع خططها بما يتماشى مع تعليمات السلطات المختصة.

وتابع: «نتواصل مع المسافرين بخصوص خيارات استرداد قيمة التذكرة، وإعادة الحجز الخاصة بهم».

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