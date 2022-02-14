"أبولو" ستستثمر في "الدار العقارية" عبر صفقة غير مسبوقة بقيمة 1.4 مليار دولار

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة الدار العقارية "الدار" وشركة "أبولو جلوبال مانجمنت"، "أبولو"، المدرجة في بورصة نيويورك والتي تُعد إحدى أكبر شركات إدارة الاستثمارات البديلة في العالم، عن توقيع اتفاقية غير مسبوقة تستثمر بموجبها "أبولو" عبر صناديقها وعملائها ما مجموعه 1.4 مليار دولار أمريكي في رأس المال الاستراتيجي لدعم مبادرات النمو التحولي الخاصة بشركة الدار.

وتم تنظيم الاتفاقية على الشكل التالي:

• 500 مليون دولار أمريكي: استثمار في شراكة تتضمن مجموعة من الأراضي التي تمتلكها الدار العقارية

• 500 مليون دولار أمريكي: سندات دائمة ثانوية صادرة عن شركة الدار للاستثمار العقاري

• 300 مليون دولار أمريكي: استثمار على شكل أسهم ممتازة قابلة للتحويل الإلزامي في شركة الدار للاستثمار العقاري

• 100 مليون دولار أمريكي: استثمار على شكل أسهم عادية في شركة الدار للاستثمار العقاري

وستتيح الشراكة التي تتضمن مجموعة من الأراضي، والبالغة قيمتها 500 مليون دولار، لشركة الدار تحقيق قيمة طويلة الأجل تدعم مخزونها الكبير من الأراضي؛ والحفاظ في الوقت ذاته على مرونة تطوير أو بيع قطع الأراضي وفقاً لإستراتيجية التطوير طويلة المدى لشركة الدار.

وكجزء من الاتفاقية، ستستحوذ "أبولو" على حصة أقلية مباشرة في الدار للاستثمار العقاري تم تسعيرها بحسب القيمة الصافية للأصول، مما يسلط الضوء على قوة قاعدة أصولها ومدى قناعة "أبولو" باستراتيجية نمو الشركة وكفاءاتها الإدارية وقدرتها على اغتنام الفرص المستقبلية. وكانت الدار للاستثمار العقاري قد حصلت على تصنيف (Baa1) من وكالة "موديز"، وهو أعلى تصنيف ائتماني يُمنح لشركة غير حكومية في المنطقة.

ويعكس هذا الاستثمار على مستوى كل من شركة الدار للاستثمار العقاري ومجموعة الدار، قدرة الشركة على جذب رأس المال المؤسسي إلى منصاتها العقارية. كما يُظهر قدرة الدار العقارية و "أبولو" على تبني حلول مبتكرة ومتنوعة لدعم رأس المال، وهو ما اتضح من خلال إصدار شركة الدار ولأول مرة على الإطلاق سندات دائمة ثانوية وأكبر عملية طرح مؤسسي خاص هجين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع أطول فترة عدم استحقاق.

وفي إطار تعليقه على الموضوع، قال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار العقارية: "تجسد هذه الاتفاقية غير المسبوقة خير دليل يؤكد لمجتمع الاستثمار العالمي الآفاق الواعدة لسوق العقارات في أبوظبي، مدعومةً بمجموعة من المباردات والمشاريع الاقتصادية والاجتماعية بالغة الأهمية فضلاً عن الاستجابة المناسبة والرائدة عالمياً لجائحة ’كوفيد – 19‘. ولا شك أن قدرة شركة الدار على استقطاب شريك طويل الأجل، مثل ’أبولو‘، يؤكد على قوة الامتياز التجاري لمجموعتنا؛ بالإضافة إلى جودة سوق أبوظبي العقارية والإقبال الاستثماري الكبير الذي تشهده، مدعومين بركائز قوية تدعم مسار نموها الاقتصادي على المدى الطويل".

ويأتي توقيع هذه الاتفاقية في أعقاب حزمة المبادرات الاجتماعية والاقتصادية التي نفذتها حكومة أبوظبي والتي عززت من جاذبية الإمارة كوجهة استثمارية رائدة ومفضلة للمستثمرين الدوليين والمؤسسيين، مثل "أبولو". وتدعم الآفاق الاستثمارية الاستراتيجية وطويلة الأجل لشركة "أبولو" الركائز الأساسية لكل من سوق العقارات في أبوظبي ومكانة شركة الدار كمنصة مهمة لضمان التميز والنمو المستمر. كما تساهم الاتفاقية طويلة الأمد، والتي من المتوقع أن تفتح آفاقاً مستقبلية مهمة للطرفين، في تسريع ودفع عجلة تنفيذ أجندة النموّ التحوّلي لـمجموعة الدار.

وفي ضوء الصفقة، والتي من المتوقع إتمامها مع نهاية الربع الأول 2022، ستحقق شركة الدار عائدات نقدية مهمة ستساهم في دعم أجندة النمو التحولي للشركة فيما تتطلع إلى تسريع وتيرة التوظيف الفعال لرأس المال عبر محفظتها القوية من مشاريع التطوير والفرص الاستثمارية المجزية.

من جانبه قال جاسم بوصيبع، الرئيس التنفيذي لشركة الدار للاستثمار: "يندرج تنويع قاعدة مستثمرينا وبناء الشراكات ضمن المبادئ الرئيسية لاستراتيجية النموّ التي تتبناها الشركة. كما يلعبان دوراً جوهرياً في توسيع نطاق أعمالنا، وتعزيز تنوع أصولنا، ودعم نمو العائدات. ونرحب شديد الترحيب بانضمام شركة ’أبولو‘ إلينا كمستثمر استراتيجي طويل الأجل، ونتطلع قُدُماً إلى التعاون معاً لتطوير محفظتنا عبر تحقيق قيمة مضافة وعمليات استحواذ من شأنها تعزيز الربحية. ولا شك أن هذه الاتفاقية تساهم في توسيع نطاق أعمال شركة الدار، وتشكل نقلة نوعية في مساعي نمونا المستقبلية".

بدوره قال مارك روان، الرئيس التنفيذي لشركة "أبولو جلوبال مانجمنت": "يسعدنا التعاون مع الدار العقارية كشريك استثماري طويل الأجل، ومواصلة توسيع نطاق استثماراتنا وشراكاتنا الاستراتيجية في أبوظبي وعلى مستوى دولة الإمارات بشكل عام. وبالاعتماد على منصتنا الاستثمارية العالمية المتكاملة وقاعدتنا الرأسمالية الراسخة، نجحنا بوضع خطة استثمارية من شأنها دعم أجندة النمو التحولي لشركة الدار، وإتاحة الفرصة أمام مستثمرينا لتحقيق عائدات جذابة على المدى الطويل".

وتمثل هذه الخطوة أحدث التزامات "أبولو" بالاستثمار في أبوظبي ودولة الإمارات بشكل عام. فهي تأتي عقب شراكة استراتيجية تم إرساؤها مع "شركة مبادلة للاستثمار"، بالإضافة إلى مشروع مشترك وطويل الأمد مع شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) والتي ساهم فيها كل من صناديق وعملاء "أبولو" بقيادة استثمار قيمته 2.7 مليار دولار في مشروع عقاري مشترك.

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