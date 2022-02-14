13.5 مليار درهم تجارة دبي مع أميركا اللاتينية خلال 6 أشهر

المصدر: سامح عوض الله ■ دبي

أفاد تحليل حديث لغرفة تجارة دبي، بأن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين دبي ودول أميركا اللاتينية، بلغ 13.5 مليار درهم في النصف الأول من عام 2021، مشيراً إلى أن البرازيل جاءت في المركز الأول بنسبة 24% من إجمالي حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الطرفين.

جاء هذا التحليل على هامش استعدادات الغرفة لتنظيم المنتدى العالمي للأعمال لدول أميركا اللاتينية، والذي يعقد تحت شعار «اقتصاد راسخ لغد واعد»، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ويستند إلى ثلاث ركائز، هي «تعزيز» و«تمكين» و«تطوير»، ويستهدف استكشاف مجموعة من الفرص الاستثمارية والتجارية في دول أميركا اللاتينية والكاريبي.

وتنظم الغرفة، المنتدى بالتعاون مع «إكسبو 2020 دبي» خلال 23 و24 مارس المقبل، لبحث موضوعات اقتصادية مهمة، تركز على تعزيز التعاون الاقتصادي بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودول أميركا اللاتينية ودول حوض الكاريبي، ودعم جهود تعافي الاقتصاد العالمي، من خلال الارتقاء بالشراكات الاقتصادية الاستراتيجية، وترسيخ جسور التعاون الاقتصادي بين منطقة الشرق الأوسط وأميركا اللاتينية. وسيشهد المنتدى، مشاركة أكثر من 50 دولة، يمثلها أكثر من 800 مشارك من كبار الشخصيات وصناع القرار الاقتصادي، ومستثمرون من جميع أنحاء العالم. وحول أبرز اللاعبين في المشهد التجاري بين دبي ودول أميركا اللاتينية، كشفت بيانات غرفة دبي عن احتلال البرازيل المركز الأول في حجم التبادل التجاري غير النفطي بين دبي ودول جنوب القارة الأميركية في النصف الأول من عام 2021، حيث بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الطرفين 3.27 مليارات درهم، تلتها المكسيك والبيرو برصيد 2.17 مليار درهم، و2.11 مليار درهم على التوالي.

كما بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين دبي وكل من غيانا وسورينام 1.28 مليار درهم، و1.1 مليار درهم على التوالي.

وأكد التحليل، وجود إمكانات اقتصادية هائلة في دول أميركا اللاتينية، من شأنها تعزيز آفاق التعاون الاقتصادي بين الشرق الأوسط ودول أميركا الجنوبية، حيث تهدف غرفة دبي من خلال المنتدى، إلى تسليط الضوء على إيجاد فرص استثمارية جديدة، بالاستفادة من دبي كعاصمة عالمية للأعمال ومركز تجاري مهم في المنطقة، تجمع بين أصحاب القرار الاقتصادي والمستثمرين.

وبالنظر إلى القطاعات الاقتصادية، فإن المنتدى، بنسخته الرابعة، يبشر بفرص تجارية واستثمارية مهمة في مجال القطاع الزراعي والخدمات اللوجستية والسياحة والسفر والطاقة المتجددة، إضافة إلى الاقتصاد الرقمي.

• البرازيل في المركز الأول في حجم التجارة مع دبي بإجمالي 3.27 مليارات درهم.

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