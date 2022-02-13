صندوق خليفة و"محمّد بن راشد لتنمية المشاريع" يعززان مشاركتهم في "غلفود"

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يشارك صندوق خليفة لتطوير المشاريع، ومؤسسة محمّد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، في معرض الخليج للأغذية "غلفود 2022"،والذي انطلقت فعالياته اليوم، وذلك عبر مجموعة متنوعة من المشاريع الريادية. وتأتي مشاركة المؤسستين في إطار تعزيز تواجد الأعضاء من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الفعاليات والمبادرات وعرض منتجاتهم لفتح قنوات جديدة لدخول الأسواق الخليجية وغيرها، بالإضافة إلى التواصل مع مختلف الشركات والموردين من دول المنطقة والعالم، الأمر الذي يعزز من دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دفع العجلة الاقتصادية والناتج المحلي في دولة الإمارات.



وقالت مستشارة رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، علياء عبد الله المزروعي: "يحرص صندوق خليفة على المشاركة دائماً في المعرض الذي يعد منصة مثالية للترويج لمنتجات وخدمات أعضاء صندوق خليفة العاملين في قطاع صناعة الأغذية والمشروبات".

وأضافت أن صندوق خليفة لديه استراتيجية واضحة تهدف إلى تعزيز أداء المشاريع المنضوية تحت مظلته وتمكينها من التطور والنمو من خلال تمكين رواد الأعمال وأصحاب المشاريع من الترويج لمشاريعهم ومنتجاتهم بمختلف السبل ، مشيرة إلى أن هذه هي المشاركة السادسة للصندوق في هذا المعرض الحيوي والمهم.

وأكدت المزروعي حرص صندوق خليفة على تمكين هذه المشاريع من النفاذ سواء إلى السوق المحلية وأو الأسواق العالمية بشكل مباشر أو من خلال الوكالات ومنح الامتيازات وغيرها.



من جانبه، أكد المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، عبد الباسط الجناحي، أن "المعرض هو منصة مثالية تتماشى مع القدرات التنافسية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الإمارات، بالإضافة إلى التركيز الاستراتيجي لدبي على تمكين القطاعات الحيوية لتصبح قادرة على المنافسة عالمياً وخصوصاً هذا القطاع الحيوي الذي يستحوذ على اهتمام مجتمعات الأعمال والأفراد نظراً لتنوع المنتجات التي تناسب مختلف الأذواق".



وأضاف الجناحي: "مع التركيز المتزايد على قضية الأمن الغذائي والتجارة العالمية وريادة الأعمال عبر الخطط الاستراتيجية في دولة الإمارات، فإن هذه الشركات الصغيرة والمتوسطة لديها فرص نمو كبيرة في المستقبل، حيث تحرص المؤسسة على تعزيز قاعدة عملاء أعضائها من خلال فتح قنوات جديدة لدخول الأسواق الخليجية والأسواق المجاورة. وستساهم المشاركة في معرض جلفود في تعزيز تبادل الخبرات والمعرفة بين الشركات المحلية والعالمية والبحث عن الفرص التنموية والحصول على صفقات خارجية مع رجال الأعمال مستثمرين دوليين، الأمر الذي سيزيد من حصة الأعضاء في السوق المحلي والإقليمي لما لهم من خدمات ومنتجات تنافسية ذات الجودة العالية والتميز بصناعة الأغذية والمشروبات".



وسيعرض أعضاء صندوق خليفة والشركات المشاركة منتجاتهم من خلال منصة العرض المخصصة لصندوق خليفة ومؤسسة محمّد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، من ضمنها: "تمور ليوا"، المتخصصين في تصنيع وتعبئة وتسويق منتجات التمور، و"بوابة ليوا للصناعات الغذائية"، المتخصصة في طحن التوابل وتعبئتها وتنظيف وتعبئة المكسرات والبقوليات والأرز بطريقة صحية، و"هانتر فود"، المشروع الفائز ضمن مباردة مختبر الأغذية والمشروبات 2021 والمتخصص بإنتاج رقائق بطاطس "هانتر غورميه" المخبوزة يدويًا بإضافة "البزار" وهو عبارة عن خليط بهارات إماراتية، بالإضافة إلى المشروع الفائز في الدورة الأولى لبرنامج "ليفل أب"، "كود ثري فورتين تيكنولوجيز"، وهي شركة متخصصة في التكنولوجيا الزراعية و تطوير برنامج سوفت وير زراعي مقرها أبوظبي، و"مؤسسة معامل ناهل للمواد الغذائية"، المتخصصة بإنتاج الأغذية التي يدخل السمسم في صناعتها. و"أوفرسيز"، المتخصصة في بيع المياه المعدنية والأغذية المعلبة بالجملة، و"فوشار ماس"، المتخصص بإنتاج نكهات الفوشار ورقائق البطاطس الجاهزة للأكل بنكهات فريدة، و"أوول أباوت كوفي"، المنشأة المتخصصة بمزج وتحضير القهوة العربية والقهوة الفورية عالية الجودة.



وتضم قائمة المشاركين من أعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المعرض كل من واتروا لتجارة المواد الغذائية، انتجريتد بلاستيكس للتغليف، شركة فهرست التجارية، شركة الهلالي للصناعات، تريد فيكستشر، امنية لتجارة الأغذية، وفوديا وورلد لتجارة المواد الغذائية.



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