«تبريد» تدخل مصر عبر مركز «D5M مول» شرق القاهرة

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أبرمت الشركة الوطنية للتبريد المركزي (تبريد)، اتفاقية شراكة مع الشركة المصرية لمشروعات الطاقة والتبريد (جاس كول)، وشركة مراكز للتطوير العقاري، لتقديم خدمات تبريد المناطق إلى مركز «D5M مول» الجديد، الواقع في مدينة القطامية الجديدة شرق العاصمة القاهرة. وأفاد بيان، أمس، بأن هذه الصفقة تحظى بأهمية خاصة لشركة «تبريد»، باعتبارها الشراكة الأولى من نوعها في الأسواق المصرية، ونظراً لما تمثله من فرص كبيرة لتنمية أعمالها في المستقبل. ووفقاً للبيان، سيتم بناء محطة تبريد المناطق على مراحل، وبقدرة إنتاجية تبلغ 7500 طن تبريد، إذ سيتم تشغيل 6000 طن تبريد متعاقد عليها بموجب اتفاقية طويلة الأجل. واعتبر الرئيس التنفيذي لـ«تبريد»، المهندس خالد عبدالله المرزوقي، الاتفاقية خطوة استراتيجية بالغة الأهمية للشركة. وقال: «لطالما كان دخول الأسواق المصرية أحد أهم أهدافنا طويلة الأجل، لتحقيق النمو المستدام خارج دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك لما تتمتع به (تبريد) من خبرات واسعة في مجال تبريد المناطق».

من جهته، قال العضو المنتدب لشركة «مراكز»، المهندس باسل رمزي، إن الشراكة مع «تبريد» و«جاس كول» تأتي باعتبارهما شركتين رائدتين في توفير حلول تبريد موفرة للطاقة. يذكر أن أعمال البناء في مشروع «D5M مول»، شارفت على الانتهاء. وتمتلك «تبريد»، حصةً من الأسهم بنسبة 60%، في حين تمتلك «جاس كول» الحصة المتبقية بنسبة 40%.

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