20 مليار درهم مكاسب سوقية والسيولة تتجاوز 1.9 مليار درهم

المصدر: أمل المنشاوي - أبوظبي

حققت الشركات المدرجة بأسواق المال المحلية مكاسب سوقية بأكثر من 20 مليار درهم فيما تجاوزت السيولة التي تم التعامل بها خلال جلسة اليوم الخميس 1.9 مليار درهم.

وبحسب بيانات السوقين أغلق سوق أبوظبي للأوراق المالية مرتفعا بنحو 1% عند مستوى 8927 نقطة وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 1.7 مليار درهم.

وارتفعت أسهم 22 شركة من أصل 50 شركة تم تداولها بينما انخفضت أسهم 17 شركة، وبقيت 11 على ثبات.

وأنهى سوق دبي المالي تعاملاته مرتفعا بنسبة 0.1% عند مستوى 3250 نقطة وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 262 مليون درهم.

وشهدت جلسة اليوم ارتفاع أسهم 8 شركات من أصل 31 شركة تم تداولها، بينما انخفضت أسهم 11 شركة، وبقيت 12 على ثبات.

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