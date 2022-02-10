«طيران الإمارات» وخطوط المالديف تدرسان «المشاركة بالرمز» والرحلات الداخلية

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

وقعت «شركة طيران الإمارات»، مذكرة تفاهم مع الخطوط المالديفية، الناقل الوطني لجزر المالديف، لاستكشاف فرص «المشاركة بالرمز»، والرحلات الداخلية، وبرامج العطلات المشتركة.



«مشاركة بالرمز»

وتدرس الناقلتان اتفاقية «مشاركة بالرمز»، ستمكن متعاملي «طيران الإمارات» من الحجز والسفر بسهولة من العاصمة المالديفية ماليه، إلى أكثر من 15 وجهة محلية ووجهات دولية تخدمها الخطوط المالديفية.

كما ستستكشف «طيران الإمارات» والخطوط المالديفية، فرص التعاون بين ذراعيهما لتشغيل الرحلات الخاصة، لتقديم عروض عطلات خاصة، تشمل الإقامة الفندقية في منتجعات فاخرة ذات مستوى عالمي وجولات حصرية.



شبكة واسعة

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في «طيران الإمارات»، عدنان كاظم، إن «جزر المالديف» من أشهر الوجهات الترفيهية وأكثرها شعبيةً عبر شبكة «طيران الإمارات».

وأكد أن اتفاقية الرمز المشترك و«إنترلاين» ستفيد كلا الناقلتين بشكل كبير، لافتاً إلى أن تعزيز الاتصال من المالديف وإليها سيسهل على متعاملي «طيران الإمارات» المسافرين من هناك، الوصول إلى شبكة الناقلة الواسعة التي تغطي أكثر من 120 وجهة عبر دبي.

بدوره، قال وزير المالية في جمهورية المالديف، إبراهيم أمير: «لـ(طيران الإمارات) تأثير إيجابي كبير على صناعة السياحة في بلادنا، فهي أكبر ناقلة جوية في العالم من حيث حركة الركاب الدوليين. وستفيد الشراكة المحتملة بين الناقلتين، اقتصادنا، وتعزز العلاقات الاقتصادية بين جزر المالديف ودولة الإمارات».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للخطوط المالديفية، محمد ميهاد، إن الشراكة المستقبلية مع أكبر ناقلة جوية دولية في العالم، ستوفر فرصاً لا حصر لها لجزر المالديف.

وأضاف: «تشكل آفاق النمو التي يمكن أن تنجم عن مثل هذه الشراكة، عنصراً أساسياً عندما نتطلع إلى توسيع عملياتنا وتطوير الشراكات التي ستتيح لنا تعزيز أعمالنا ما بعد جائحة (كوفيدـ19)».



28 رحلة

وكانت «طيران الإمارات» أطلقت عملياتها إلى جزر المالديف في عام 1987، وتشغل حالياً 28 رحلة أسبوعياً بين دبي وماليه، تلعب دوراً حيوياً في دعم انتعاش التجارة والسياحة في تلك الدولة.

وتُوّجت «طيران الإمارات» اخيراً كأفضل ناقلة في المالديف، إذ تجلب 265 ألف سائح سنوياً إلى هناك من أكبر الأسواق، بما فيها دولة الإمارات، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، وروسيا، وألمانيا.



اتفاقات عالمية

وترتبط «طيران الإمارات» حالياً باتفاقات «شراكة بالرمز» مع 23 ناقلة جوية وشركتي سكك حديد. ولها أيضاً اتفاقات «إنترلاين» مع أكثر من 115 شركة طيران وشركة سكة حديد.

واستأنفت «طيران الإمارات» عملياتها بأمان إلى أكثر من 120 وجهة ضمن شبكتها العالمية عبر دبي، وقادت الصناعة العالمية بمنتجاتها وخدماتها المبتكرة، بما في ذلك مجموعة شاملة من تدابير الصحة والسلامة في كل خطوة من الرحلة، والتكنولوجيا اللاتلامسية في مطار دبي الدولي، وسياسات الحجز السخية والمرنة، والتأمين الطبي المجاني ضد «كوفيد-19».





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