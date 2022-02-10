«تبريد».. أول مستثمر دولي في مجال تبريد المناطق يدخل مصر

المصدر: أبوظبي ــ الإمارات اليوم

أبرمت الشركة الوطنية للتبريد المركزي «تبريد»، اتفاقية شراكة مع الشركة المصرية لمشروعات الطاقة والتبريد «جاس كول»، وشركة مراكز للتطوير العقاري، لتقديم خدمات تبريد المناطق إلى مركز «D5M مول» الجديد، الواقع في مدينة القطامية الجديدة شرق العاصمة القاهرة.

وأفاد بيان بأن الصفقة تحظى بأهمية خاصة لشركة «تبريد»، باعتبارها الشراكة الأولى من نوعها في الأسواق المصرية، ونظراً لما تمثله من فرص كبيرة لتنمية أعمالها في المستقبل، لافتاً إلى أن «تبريد» أول مستثمر دولي في مجال تبريد المناطق في مصر، التي تعتبر من الأسواق الواعدة للغاية في هذا المجال.

ووفقاً للبيان، سيتم بناء محطة تبريد المناطق على مراحل وبقدرة انتاجية تبلغ 7500 طن تبريد، إذ سيتم تشغيل 6000 طن تبريد متعاقد عليها بموجب اتفاقية طويلة الأجل.



خطوة استراتيجية

واعتبر الرئيس التنفيذي لـ«تبريد»، المهندس خالد عبد الله المرزوقي، الاتفاقية خطوة استراتيجية بالغة الأهمية للشركة. وقال: «لطالما كان دخول الأسواق المصرية أحد أهم أهدافنا طويلة الأجل لتحقيق النمو المستدام خارج دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك لما تتمتع به (تبريد) من خبرات واسعة في مجال تبريد المناطق، ستعود بأشكال مختلفة من الفوائد على الأسواق المصرية».



«رؤية مصر 2030»

من جهته، قال العضو المنتدب لشركة «مراكز»، المهندس باسل رمزي، إن الشراكة مع «تبريد» و«جاس كول» تأتي باعتبارهما شركتين رائدتين في توفير حلول تبريد موفرة للطاقة، وفعالة من حيث الكلفة وصديقة للبيئة، لتعزز من ترسيخ جهودنا لدعم «رؤية مصر 2030»، نحو تحقيق مزيد من الاستدامة البيئية.

في السياق نفسه، قال رئيس شركة «جاس كول»، المهندس عمرو بدوي: «يسرنا إبرام هذه الإتفاقية التي تمهد الطريق لعلاقة طويلة الأمد مع واحدة من أكبر شركات تبريد المناطق في العالم للإستفادة من الخبرات في هذا المجال».

وأضاف: «تمثل الإتفاقية أهمية كبرى لكل من (جاس كول)، و(تبريد)، إذ تشهد مصر نهضة عمرانية وتنموية غير مسبوقة بالتوسع في تنفيذ مشروعات التنمية العمرانية بمختلف أنواعها، وإنشاء مدن جديدة والتي ستحتاج إلى توفير خدمات التبريد».



«D5M مول»

يذكر أن أعمال البناء في مشروع «D5M مول»، الذي يعتبر جزءاً أساسياً من مشروع «ديستريكت فايف» والذي تطوره «مراكز» التابعة لـ«مجموعة فواز الحُكير السعودية»، شارفت على الانتهاء. وسيبدأ العمل في المركز العام الجاري، على أن يتم تشغيله بشكل كامل قبل نهاية عام 2023.

وتمتلك «تبريد»، الشريك الرئيسي في هذا التحالف، حصةً من الأسهم بنسبة 60% في حين تمتلك «جاس كول» الحصة المتبقية بنسبة 40%.

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