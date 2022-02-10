%32 ارتفاعاً متوقعاً في الإنفاق على سفر الأعمال بالمنطقة خلال 2022

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

توقّع تقرير صادر عن المجلس العالمي للسفر والسياحة أن يرتفع معدل الإنفاق على سفر الأعمال في الشرق الأوسط بنسبة 32% خلال العام الجاري، بعد زيادة متوقعة بنسبة 49% خلال عام 2021.

وقالت دانييل كورتيس، مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط: «ستوفر هذه البيانات الإيجابية دفعة إضافية للترحيب مجدداً بمتخصصي رحلات الأعمال والسياحة في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط، حيث بدأت الاقتصادات في جميع أنحاء العالم في تخفيف قيود السفر على الرغم من الاضطراب الناجم عن تفشي متحور أوميكرون».

وتستضيف دبي فعاليات معرض سوق السفر العربي الذي يعقد في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة الممتدة من 9 إلى 12 مايو 2022. وسيُشكل المعرض جزءاً أساسياً من أسبوع السفر العربي، الذي سيُقام على مدى 10 أيام من الفترة الممتدة من 9 إلى 19 مايو 2022 ويتم فيه انعقاد المعارض والمؤتمرات والجوائز وإطلاق المنتجات وفعاليات التواصل.

وأضافت كورتيس: «من المتوقع خلال عام 2021 أن تكون الزيادة في الإنفاق التجاري للعام بأكمله قد فاقت بالفعل الإنفاق على السفر الترفيهي بنسبة 13%، و10%، و1% في الشرق الأوسط، وأوروبا، وإفريقيا على التوالي».

وتابعت: «توقع خبراء الطيران الذين تحدثوا في نسخة العام الماضي من معرض سوق السفر العربي أن يتأخر سفر رجال الأعمال عن السفر الترفيهي، ولكن هذه الزيادة المقدرة بنسبة 32% تأتي على رأس الزيادة المحققة خلال عام 2021 بنسبة 49%، على الرغم من أن عام 2020 كان عاماً مملوءاً بالتحديات والصعوبات الناجمة عن تفشي جائحة (كوفيد-19)، إلا أن قطاع سفر الأعمال من الواضح الآن أنه يستعيد عافيته وانتعاشه ليصل نحو مستويات ما قبل الجائحة».

وقالت: «سيكون سفر الأعمال من أبرز الموضوعات التي ستتم مناقشتها على المسرح العالمي لسوق السفر العربي لهذا العام، حيث ستناقش منظمة السفر التجاري العالمي، أحدث محتوى وأبحاث عن رحلات العمل، خلال جلستين رئيستين تحت عنوان (مستقبل رحلات العمل) و(بناء برنامج سفر عمل مستدام)».

وصنف التقرير منطقة الشرق الأوسط في المرتبة الأولى من حيث الإنفاق على السفر لأغراض العمل في عام 2021، بزيادة قدرها 49%، تليها أوروبا وإفريقيا (36%) وآسيا والمحيط الهادئ (32%) والأميركيتان (14%). ووفقاً للتقرير، ستقود منطقة آسيا والمحيط الهادئ، العالم في عام 2022 بنمو في الإنفاق بنسبة 41%، تليها الأميركيتان بنسبة 35%، والشرق الأوسط 32%، وأوروبا بنسبة 28%، وإفريقيا بنسبة 23%.

• %13 نمواً في الإنفاق التجاري للعام بأكمله متفوقاً على السفر الترفيهي.

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