1.45 مليار درهم صافي أرباح «دبي التجاري» خلال 2021

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أفاد بنك دبي التجاري، أمس، بأنه حقق صافي أرباح لعام 2021، مقدارها 1.451 مليار درهم، مرتفعة بنسبة 29.5% مقارنة بالعام السابق.

وأكد البنك في بيان، أمس، أن الأداء التشغيلي القوي مقروناً بانخفاض خسائر انخفاض القيمة المتوقعة، أسهما في ارتفاع الأرباح الصافية، وعلى الرغم من انخفاض أسعار الفائدة بين البنوك، ارتفع صافي إيرادات الفائدة بنسبة 10.1% مقارنة بعام 2020، ونجم هذا الارتفاع بشكل رئيس من النمو القوي في الأعمال وانخفاض كُلفة التمويل. كما أن النظرة الاقتصادية والثقة في الأعمال لعام 2022 تبقى إيجابية لأداء أفضل خلال العام.

وبلغ إجمالي الموجودات 114.2 مليار درهم في 31 ديسمبر 2021 مرتفعاً بنسبة 17.3% مقارنة بـ97.4 مليار درهم في 31 ديسمبر 2020. وارتفع صافي القروض والتسليفات والبالغ 76.4 مليار درهم بنسبة 17.1% مقارنة مع 65.3 مليار درهم خلال فترة المقارنة.

كما ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 18.6% لتصل إلى 82.7 مليار درهم مقارنة مع 69.8 مليار درهم خلال فترة المقارنة. وتشكل الحسابات الجارية وحسابات التوفير المنخفضة الكُلفة ما نسبته 45.2% من إجمالي ودائع العملاء، في حين بلغت نسبة التمويل إلى الودائع 92.4%. وارتفع إجمالي القروض بنسبة 16.5% مقارنة بنهاية 2020 ليصل إلى 80.5 مليار درهم، وارتفعت الإيرادات التشغيلية بنسبة 6.9% لتصل إلى 3.183 مليارات درهم.

وارتفعت المصروفات التشغيلية بنسبة 7.2% لتصل إلى 865 مليون درهم مقارنة بالعام السابق. وبقيت نسبة كفاءة التشغيل عند أفضل المستويات بنسبة 27.18%.

وزادت نسبة القروض المصنفة لتصل إلى 6.95% مقارنة بـ6.77% في 31 ديسمبر 2020.

وتماشياً مع المعيار المحاسبي الدولي رقم 9 للتقارير المالية، تم اقتطاع مخصصات انخفاض قيمة صافية بلغت 867 مليون درهم خلال عام 2021. وبلغت نسبة تغطية القروض المصنفة 62.59%.

وقال الرئيس التنفيذي للبنك، الدكتور بيرناردز فان ليندر: «يُعد هذا العام منعطفاً مميزاً بالتزامن مع العام الـ50 لدولة الإمارات. أنتهز هذه الفرصة لإعادة التأكيد على التزامنا تجاه مجتمع الإمارات واستمرارنا في دعم جهود الحكومة الرامية لجعل الدولة واحدة من أسعد الدول وأكثرها ازدهاراً في العالم».

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