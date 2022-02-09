سيولة أسواق المال تتجاوز 1.9 مليار درهم وختام "أخضر" للمؤشرات

المصدر: أمل المنشاوي - أبوظبي

ارتفعت سيولة أسواق المال المحلية اليوم الأربعاء لتتجاوز 1.9 مليار درهم فيما أنهت المؤشرات الرئيسية جلسة التداول باللون الأخضر لليوم الثالث على التوالي .

وأغلق مؤشر سوق دبي المالي مرتفعا بنحو 1% عند مستوى 3246 نقطة وبتداولات بلغت قيمتها 335 مليون درهم.

وبدا واضحا زيادة مستوى السيولة في سوق دبي المالي مقارنة بالأسابيع الماضية التي سادت فيها مستويات سيولة لم تتجاوز 250 مليون درهم .

وارتفعت أسهم 16 شركة من أصل 28 شركة تم تداولها، بينما انخفضت أسهم 5 شركات، وبقيت 7 على ثبات.

وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية، أنهى المؤشر العام تعاملات اليوم مرتفعا بنسبة 0.7% عند مستوى 8842 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 1.6 مليار درهم.

وارتفعت أسهم 25 شركة من أصل 46 شركة تم تداولها بينما انخفضت أسهم 15 شركة، وبقيت 6 على ثبات.

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